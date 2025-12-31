English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Karimnagar Tiger: కరీంనగర్‌ ప్రజలకు హై అలర్ట్‌.. శివారులలో పెద్ద పులి సంచారం

Police Announced Bengal Tiger Roaming At Karimnagar Outskirts: ఏఐ ఫేక్‌ ఫొటో అంటూ కరీంనగర్‌లో సంచారం జరగ్గా.. అది కాదు పెద్ద పులే సంచరిస్తుందంటూ పోలీసులు ప్రకటించారు. పెద్ద పులి సంచారం ధ్రువీకరణ కావడంతో నగర ప్రజలు భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 31, 2025, 03:15 PM IST

Karimnagar Tiger: కరీంనగర్‌ ప్రజలకు హై అలర్ట్‌.. శివారులలో పెద్ద పులి సంచారం

Bengal Tiger: పెద్ద పులి సంచారం వార్తపై పోలీసులు సంచలన ప్రకటన చేశారు. పెద్ద పులి సంచారం వాస్తవమేనని పోలీసులు ధ్రువీకరించారు. ప్రజలంతా అప్రమత్తం ఉండాలని సూచించారు. కరీంనగర్ జిల్లాలో పెద్ద పులి సంచారం నిజమేనని అటవీ శాఖ అధికారులు నిర్దారించారు. పులి సంచరించిన ప్రాంతాల్లో అడుగుల ఆనవాళ్లను సేకరించి పరిశీలించిన తరువాత ఈ ప్రాంతంలో మగ పులి సంచరిస్తున్నట్టుగా అధికారులు ప్రకటించారు.

బహుదూర్ ఖాన్ పేట, వెదురుగట్ట పరిసర ప్రాంతాల్లో పులి సంచరిస్తోందని అటవీ శాఖ జిల్లా అధికారి బాలమణి వెల్లడించారు. సమీపంలోని మొక్కజొన్న తోటలో పులి షెల్టర్ తీసుకుందని భావిస్తున్నామని సమీప గ్రామాల ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు. భారీ శబ్దాలు చేయడం, సైలెన్సర్లు మార్పిడి చేసిన వాహనాలను ఈ ప్రాంతంలో నడపడం వంటి చర్యలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. పెద్దపులి గందరగోళానికి గురై దాడులకు పాల్పడే ప్రమాదం ఉన్నందున జాగ్రత్తలు పాటించాలని, పులి సంచరించినట్టయితే వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు.

Also Read: Railway Warning: ప్రజలకు రైల్వే శాఖ కీలక విజ్ఞప్తి.. అక్కడ గాలిపటాలు ఎగురవేయవద్దు

జాయింట్ ఆపరేషన్..
పెద్దపులి సంచారం విషయం వెలుగులోకి వచ్చిన వెంటనే పోలీసు, అటవీ శాఖలకు చెందిన అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తం అయింది. బహుదూర్ ఖాన్ పేట, వెదురుగట్ట పరిసర ప్రాంతాల్లో గస్తీ కఠినతరం చేశారు. పెద్దపులి ఈ ప్రాంతం నుంచి వెళ్లిపోయే వరకూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిర్ణయించారు.

డ్రోన్లతో పరిశీలన
మొక్కజొన్న తోటలో షెల్టర్ తీసుకున్న పులి గురించి సమగ్రంగా తెలుసుకునేందుకు అధికారులు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. డ్రోన్ కెమెరాలను కూడా ఉపయోగించి పులి కదలికలను గుర్తించే పనిలో నిమగ్నం అయ్యారు.

Also Read: Schools Holiday: జనవరి 1వ తేదీ అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు.. ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన

ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో..?
ఉన్నట్టుండి పులి కరీంనగర్ శివార్లలో ప్రత్యక్ష్యం కావడం సంచలనంగా మారింది. ఈ పులి ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అన్న వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. దట్టమైన అడవుల్లో ఉండాల్సిన పులి దారి తప్పి ఇటుగా వచ్చి ఉంటుందన్న అంచనా అయితే వేస్తున్నారు. షెల్టర్ కోసం తచ్చాడుతూ ఇటుగా వచ్చి ఉంటుందా..? అన్న విషయంపై కూడా దృష్టి సారించారు. మగ పులి కావడంతో ఆడ పులి కోసం గాలిస్తూ దారి తప్పి ఉంటుందా అని అటవీ శాఖ అధికారులు భావిస్తున్నారు. అయితే ఈ ప్రాంతం నుంచి పులి తిరిగి వెళ్లిపోయే వరకు మాత్రం హై అలెర్ట్‌గా ఉండాలని అధికార వర్గాలు నిర్ణయించాయి.

Also Read: Jubilee Hills MLA: జూబ్లీహిల్స్‌ ఎమ్మెల్యే ఎన్నికపై భారీ ట్విస్ట్‌.. నవీన్ యాదవ్‌కు పదవీ గండం?

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Tiger RoamingKarimnagarhigh alertForest Officerstelangana news

