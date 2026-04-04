English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Karim Nagar City
  Police Mamalu WhatsApp group: పోలీస్ మామలు అంటూ వాట్సాప్ గ్రూప్.. ట్రాఫిక్ ఎస్సై సడెన్ ఎంట్రీ.. వీడియో వైరల్..

Police Mamalu WhatsApp group: పోలీస్ మామలు అంటూ వాట్సాప్ గ్రూప్.. ట్రాఫిక్ ఎస్సై సడెన్ ఎంట్రీ.. వీడియో వైరల్..

Drunk and drive taste Godavari khani:  కొంత మంది డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీల నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఏకంగా వాట్సాప్ గ్రూప్ ను క్రియేట్ చేసుకున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు పోలీసుల బారి నుంచి తప్పించుకున్నాను. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరి ఖనిలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 4, 2026, 04:37 PM IST
  • గోదావరిఖనీలో మందుబాబుల రచ్చ..
  • పోలీసుల పేరిట వాట్సాప్ గ్రూప్..

Trending Photos

Tollywood casting couch
Apple 50th anniversary sale India
Samantha Pregnancy Rumours
Clay Pot Water Benefits
Police Mamalu WhatsApp group: పోలీస్ మామలు అంటూ వాట్సాప్ గ్రూప్.. ట్రాఫిక్ ఎస్సై సడెన్ ఎంట్రీ.. వీడియో వైరల్..

Police mama whatsapp group busted while drunk and drive in Godavari khani: తప్పతాగి డ్రైవింగ్ చేయోద్దని, ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటించాలని  పోలీసులు తరచుగా చెప్తుంటారు. అయిన మందుబాబులు మాత్రం వీటిని అస్సలు పట్టించుకోరు. కొంత మంది తప్పతాగి, రాంగ్ రూట్ లో వెళ్తుంటారు . వారు డెంజర్ లలో పడటమే కాకుండా ఇతరుల ప్రాణాల్ని సైతం రిస్క్ లో పడేసుకుంటారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా చూస్తుంటాం. ఈ క్రమంలో కొంత మంది మందుబాబులు మాత్రం పోలీసుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు కొత్త కొత్త స్కెచ్ లను అమలు చేస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం పెద్ద పల్లి జిల్లా గోదావరి ఖనీలో వింత ఘటన  చోటు చేసుకుంది. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీల నుంచి తప్పించుకోవటానికి కొందరు వాహనదారులు వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు.  అందులో పోలీసులు ఎక్కడ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు చేసిన పోస్టులు పెడుతూ తప్పించుకుంటున్నారు.

 ఇటీవల ట్రాఫిక్ ఎస్సై ఒక వ్యక్తిని డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో పట్టుకుని అతని ఫోన్ లో తనిఖీలు చేయగా అందులో ఈ పోలీసు మామల గ్రూప్ బైటపడింది. దీన్ని చూసి ట్రాఫిక్ పోలీసులు షాక్ కు గురయ్యారు. వెంటనే దీనిలో ట్రాపిక్ పోలీసు ఎంట్రీ ఇచ్చాడు.దీంతో ఎస్సై ఎంట్రీతో ఆ గ్రూప్ లో ఉన్నవారంతా ఒక్కసారిగా ఎగ్జీట్ అయ్యారు.

దీంతో ట్రాఫిక్ ఎస్సై మాత్రం మీ అందరి ఫోన్ నంబర్ లు ఉన్నాయని, మీకు ప్రత్యేకంగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ మీద కౌన్సిలింగ్ కల్పిస్తానంటూ ఎస్సై ఆ గ్రూప్ లో వీడియో రిలీజ్ చేశారు. దీంతో ఈ ఘటన కాస్త నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. మరోవైపు ఆ గ్రూప్ లోని సభ్యులంతా పోలీసుల ఎంట్రీతో బైటకు వెళ్లిపోవడం చూసి పోలీసులు ఫన్నీగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇలా కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో క్రియేట్ చేస్తారా..?..అంటూ పోలీసులు నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Trending News