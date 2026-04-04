Police Mamalu WhatsApp group: పోలీస్ మామలు అంటూ వాట్సాప్ గ్రూప్.. ట్రాఫిక్ ఎస్సై సడెన్ ఎంట్రీ.. వీడియో వైరల్..

Police mama whatsapp group busted while drunk and drive in Godavari khani: తప్పతాగి డ్రైవింగ్ చేయోద్దని, ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటించాలని పోలీసులు తరచుగా చెప్తుంటారు. అయిన మందుబాబులు మాత్రం వీటిని అస్సలు పట్టించుకోరు. కొంత మంది తప్పతాగి, రాంగ్ రూట్ లో వెళ్తుంటారు . వారు డెంజర్ లలో పడటమే కాకుండా ఇతరుల ప్రాణాల్ని సైతం రిస్క్ లో పడేసుకుంటారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా చూస్తుంటాం. ఈ క్రమంలో కొంత మంది మందుబాబులు మాత్రం పోలీసుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు కొత్త కొత్త స్కెచ్ లను అమలు చేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం పెద్ద పల్లి జిల్లా గోదావరి ఖనీలో వింత ఘటన చోటు చేసుకుంది. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీల నుంచి తప్పించుకోవటానికి కొందరు వాహనదారులు వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. అందులో పోలీసులు ఎక్కడ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు చేసిన పోస్టులు పెడుతూ తప్పించుకుంటున్నారు.
ఇటీవల ట్రాఫిక్ ఎస్సై ఒక వ్యక్తిని డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో పట్టుకుని అతని ఫోన్ లో తనిఖీలు చేయగా అందులో ఈ పోలీసు మామల గ్రూప్ బైటపడింది. దీన్ని చూసి ట్రాఫిక్ పోలీసులు షాక్ కు గురయ్యారు. వెంటనే దీనిలో ట్రాపిక్ పోలీసు ఎంట్రీ ఇచ్చాడు.దీంతో ఎస్సై ఎంట్రీతో ఆ గ్రూప్ లో ఉన్నవారంతా ఒక్కసారిగా ఎగ్జీట్ అయ్యారు.
దీంతో ట్రాఫిక్ ఎస్సై మాత్రం మీ అందరి ఫోన్ నంబర్ లు ఉన్నాయని, మీకు ప్రత్యేకంగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ మీద కౌన్సిలింగ్ కల్పిస్తానంటూ ఎస్సై ఆ గ్రూప్ లో వీడియో రిలీజ్ చేశారు. దీంతో ఈ ఘటన కాస్త నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. మరోవైపు ఆ గ్రూప్ లోని సభ్యులంతా పోలీసుల ఎంట్రీతో బైటకు వెళ్లిపోవడం చూసి పోలీసులు ఫన్నీగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇలా కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో క్రియేట్ చేస్తారా..?..అంటూ పోలీసులు నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.