English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Karim Nagar City
  • Kondagattu: కొండగట్టు ప్రధాన ద్వారం ముందు అర్చకులు నిరసన.. ఈవో పై తీవ్ర ఆగ్రహం..

Kondagattu: కొండగట్టు ప్రధాన ద్వారం ముందు అర్చకులు నిరసన.. ఈవో పై తీవ్ర ఆగ్రహం..

Kondagattu News: కొండగట్టులో ప్రధాన అర్చకులు ప్రధాన ద్వారం ముందు నిరసన చేపట్టారు. ఆలయ ఈవో తీరుపై వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇంతకీ నిరసన చేపట్టడానికి గల కారణాలేంటో? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 23, 2026, 05:47 PM IST

Trending Photos

Abhishek Sharma: యువ బ్యాటర్ అభిషేక్‌ శర్మ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌.. కివీస్‌పై భారత్‌ తొలి విజయం
5
India Vs New Zealand
Abhishek Sharma: యువ బ్యాటర్ అభిషేక్‌ శర్మ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌.. కివీస్‌పై భారత్‌ తొలి విజయం
Happy Vasant Panchami 2026: తెలుగులో వసంత పంచమి శుభాకాంక్షలు.. HD ఫోటోస్‌, గ్రీటింగ్స్‌!
7
Happy Vasant Panchami 2026
Happy Vasant Panchami 2026: తెలుగులో వసంత పంచమి శుభాకాంక్షలు.. HD ఫోటోస్‌, గ్రీటింగ్స్‌!
Saturn Effect: శని ప్రభావంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న రాశులకు.. గుడ్‌ న్యూస్‌!
7
Saturn Transit
Saturn Effect: శని ప్రభావంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న రాశులకు.. గుడ్‌ న్యూస్‌!
Actress Hema: రవితేజ నా క్లాస్ మేట్.. కమల్ హాసన్ మా సీనియర్.. నటి హేమ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మామూలుగా లేదుగా..!
5
actress hema interview
Actress Hema: రవితేజ నా క్లాస్ మేట్.. కమల్ హాసన్ మా సీనియర్.. నటి హేమ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మామూలుగా లేదుగా..!
Kondagattu: కొండగట్టు ప్రధాన ద్వారం ముందు అర్చకులు నిరసన.. ఈవో పై తీవ్ర ఆగ్రహం..

 Kondagattu News: జగిత్యాల జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం, భక్తుల కొంగు బంగారం కొండగట్టు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం వద్ద చిన్నపాటి ఉద్రుక్త వాతావరణం నెలకొంది. ఆలయ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ వ్యవహార శైలిని నిరసిస్తూ అర్చకులు ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు దిగారు.. విధులను బహిష్కరించి ఆలయ ముఖ ద్వారం వద్ద బయటాయించడంతో భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. ఇంతకీ అర్చకులు ఆందోళన చేయడానికి ప్రధాన కారణాలేంటి? అసలు ఏం జరుగుతుంది? వీటన్నిటికీ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

గత కొంతకాలంగా ఆలయ అధికారులకు అర్చకులకు మధ్య విభేదాలు కొనసాగుతున్నట్లు సమాచారం.. తాజాగా ఈవో తీసుకున్న కొన్ని ప్రత్యేకమైన నిర్ణయాలు అర్చకుల ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని వారు ఆరోపిస్తున్నారు.. తమ సమస్యలను విన్నవించుకున్న ఈవో పట్టించుకోవడంలేదని.. అలాగే తమ పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నారని అర్చకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీని కారణంగానే శుక్రవారం ఉదయం నుంచి అర్చకులు అందరూ ఏకమై ఆలయం ముందు ధర్నా చేపట్టినట్లు సమాచారం.

Also Read: ktr On Revanth Video: రేవంత్ కాదు.. వాడి జేజేమ్మకు భయపడేది లేదు.. కేటీఆర్ ఫైర్..వీడియో..

ముఖ్యంగా ఆలయ అధికారి అర్చకులకు కనీస గౌరవం ఇవ్వకుండా నిరంకుశంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఈఓపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అర్చకులు నిరసనకు దిగడంతో స్వామివారికి జరగాల్సిన నిత్య కైంకర్యాలు, పూజలు ఆలస్యమైనట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా సుదూర ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన భక్తులు దర్శనం కోసం గంటల తరబడి వేసి చూడాల్సి వచ్చిందట. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఇతరు ఉన్న అధికారులు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని అర్చకులతో చర్చలు జరిపే ప్రయత్నం చేశారు..

 
 
 
 
 

పోలీస్ అధికారులు రావడంతో కాస్త పరిస్థితి కాస్త సర్దుమనిగినట్లు తెలుస్తోంది. మంచి పేరున్న కొండగట్టు ఆలయంలో అర్చకుల నిరసన ఇప్పుడు జిల్లా వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. అలాగే అర్చకులు ప్రధాన ద్వారం ముందు నిరసనకు దిగిన కొన్ని వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కూడా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి.

Also Read: ktr On Revanth Video: రేవంత్ కాదు.. వాడి జేజేమ్మకు భయపడేది లేదు.. కేటీఆర్ ఫైర్..వీడియో..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

  

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Kondagattu NewsKondagattu Fire NewsKondagattu Temple NewsKondagattu Latets NewsKondagattu Priests

Trending News