Karimnagar: నిబంధనలు గాలికి.. ఫీజులు ఆకాశానికి.. విద్యాసంస్థలా? వ్యాపార కేంద్రాలా?

Private School Fee Hike In Karimnagar 2026: జూన్ 12 నుంచి కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం కాబోతున్న నేపథ్యంలో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఫీజుల మోత మోగిస్తున్నాయి. విద్యాబుద్ధులు నేర్పాల్సిన సరస్వతీ నిలయాలు కాస్త.. కాసుల వర్షం కురిపించే వ్యాపార కేంద్రాలుగా మారుతున్నాయని తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన రెగ్యులేటర్ కమిషన్ బిల్ అమలులో జరుగుతున్న జాప్యాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని యాజమాన్యాలు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి..
ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం.. ప్రతి సంవత్సరం ఫీజు పెరుగుదల గరిష్టంగా 8 శాతానికి మించ కూడదు.. కానీ ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న 1,437 ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో పరిస్థితులు ఎందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. అడ్మిషన్ ఫీజు తో పాటు టర్మ్ ఫీజు, స్పెషల్ యాక్టివిటీ ఫీజుల పేరిట 20 నుంచి 30 శాతం వరకు అదనపు భారాన్ని మోపుతున్నారు. మధ్యతరగతి కుటుంబాలు తమ పిల్లలను చదివించలేక అప్పుల పాలవుతున్న పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి..
పాఠశాలల్లో కేవలం విద్యను మాత్రమే అందించాలని నిబంధనలు చెబుతున్నప్పటికీ.. యాజమాన్యాలు మాత్రం పుస్తకాలతో పాటు నోట్ బుక్స్, యూనిఫామ్స్, బెల్టులతో పాటు టైల్ కూడా తమ వద్ద కొనాలని హుకుం జారీ చేస్తూ ఉన్నాయి. మార్కెట్ ధరల కంటే రెండు మూడు రేట్లు అధిక ధరలకు వీటిని విక్రయిస్తూ అదనపు ఆదాయాన్ని పొందడంలో ప్రైవేటు పాఠశాలలు ముందు స్థానంలో ఉన్నాయి. లోపాయి గారి ఒప్పందాలతో ప్రైవేట్ ప్రచరణ కర్తలు పుస్తకాలను విద్యార్థులపై రుద్దుతున్నారని విమర్శలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో వెల్లువెత్తుతున్నాయి..
ఫీజులను నియంత్రించేందుకు ఉద్దేశించిన రెగ్యులేటరీ కమిషన్ బిల్ 2025 ఇంకా క్షేత్రస్థాయిలో పూర్తిస్థాయిలో అమలు కాకపోవడం ప్రైవేటు స్కూళ్లకు వరంగా మారింది. విద్యాశాఖ అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నామని చెబుతున్నప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల ఆగడాలకు అడ్డంకులు పడటం లేదు.. ప్రభుత్వం తక్షణమే జోక్యం చేసుకొని ఫీజులు నియంత్రణ కమిషన్ ద్వారా ప్రతి స్కూలు వసూలు చేస్తున్న ఫీజులను తప్పకుండా ఆడిట్ చేయాలని.. నిబంధనలు అతిక్రమించే పాఠశాలల గుర్తింపు రద్దు చేయాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు..
