/Jagtial: ఆస్తి పిచ్చితో కన్న తండ్రి శవానికే అడ్డం పడ్డ కూతుళ్లు.. జగిత్యాలలో అమానుషం!

Property Dispute Halts Funeral In Jagtial: జన్మినిచ్చిన తండ్రి మరణిస్తే కన్నీరు మున్నీరు కావాల్సిన కన్న కూతుళ్లు.. ఆస్తిపై వ్యామోహంతో కఠినంగా వ్యవహరించిన అమానుష ఘటన జగిత్యాల పట్టణంలోని హనుమాన్ వాడలో చోటు చేసుకుంది. ఆస్తులు ఎక్కడ చేజారిపోతాయోననే భయంతో, కన్న తండ్రి శవానికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించకుండా కూతుళ్లు, అల్లుళ్లు అడుకున్న తీరు స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..
హనుమాన్ వాడుకకు చెందిన జంగిలి మల్లయ్య (80) అనే వృద్ధుడికి ఒక కుమారుడు (మల్లేశం), ఇద్దరు కూతుళ్లు ఉన్నారు.. అయితే, కుమారుడు మల్లేశం గతంలో కరోనా సమయంలోనే మరణించాడు. మల్లేశానికి భార్య సుజాత, కుమారుడు మనోజ్, ఒక కూతురు ఉన్నారు. అయితే, కుమారుడు మరణించిన తర్వాత మల్లయ్యకు ఉన్న ఆస్తిని అతని ఇద్దరు కూతుళ్లు ఎలాగోలా వారి పేర్లపై రాయించుకున్నారు.
ఆస్తి పోతుందనే భయం..
ఈ సమయంలో వృద్ధుడైన మల్లయ్య సోమవారం అనారోగ్యంతో మరణించాడు. మృతి చెందిన వార్త తెలుసుకున్న కోడలు సుజాత, మనవడు మనోజ్ అంత్యక్రియలు నిర్వహించేందుకు అక్కడికి చేరుకున్నారు. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం.. మనవడు మనోజ్ చేతుల మీదుగా తాతకు అంత్యక్రియలు జరిపించాలని వారు భావించారు.
అయితే.. అప్పటికే అక్కడ ఉన్న మల్లయ్య కూతుళ్లతో పాటు అల్లుళ్లు మనోజ్ కుటుంబంపై ఒక్కసారిగా దాడికి దిగారు. మనోజ్ చేత అంత్యక్రియలు జరిపిస్తే.. భవిష్యత్తులో చట్టపరమైన కారణాల వల్ల తామ పేరట రాయించుకున్న ఆస్తిని ఎక్కడ తిరిగి ఇవ్వాల్సి వస్తుందోనని వారు గొడవకు దిగారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మనోజ్ చేత అంత్యక్రియలు జరిపించనిచ్చేది లేదని తేల్చి చెప్పారు. అయితే, ఈ సమయంలో కుల పెద్దలతో పాటు స్థానికులు ఎంత నచ్చజెప్పినా వారు వినకపోగా.. ఘర్షణకు దిగారు.
పోలీసుల జోక్యం..
కూతుళ్ల ప్రవర్తనతో తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైన సుజాతతో పాటు మనోజ్ తక్షణమే.. జగిత్యాల పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే, ఇదే సమయంలో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. ఈ సమయంలో ఇరువర్గాలతో గట్టిగా మాట్లాడి.. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా ప్రత్యేకమైన కౌన్సిలింగ్ అందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. చివరికి పోలీస్ అధికారుల సమక్షంలో మనవడు మనోజ్ చేతుల మీదుగానే మల్లయ్య అంత్యక్రియలను విజయవంతంగా పూర్తి చేయించారు. ఆస్తి కోసం కన్న తండ్రి శవాన్ని అడ్డం పెట్టుకున్న కూతుళ్ల తీరుపై స్థానికులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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