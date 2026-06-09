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Jagtial: ఆస్తి పిచ్చితో కన్న తండ్రి శవానికే అడ్డం పడ్డ కూతుళ్లు.. జగిత్యాలలో అమానుషం!

Property Dispute Halts Funeral In Jagtial: ఆస్తి కోసం తాతకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించకుండా మనవడిపై తమ అత్తమామలు దాడి చేసిన ఘటన జగిత్యాల జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. చివరి పోలీసులు రంగంలోకి దిగి అంత్యక్రియలు పూర్తి చేయించారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 09, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:04 PM IST
Jagtial: ఆస్తి పిచ్చితో కన్న తండ్రి శవానికే అడ్డం పడ్డ కూతుళ్లు.. జగిత్యాలలో అమానుషం!
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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