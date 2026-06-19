Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karim Nagar City
  • /Korutla: కోరుట్లలో అరుదైన కాటిల్ ఈగ్రేట్ పక్షుల.. ఎందుకొచ్చాయో తెలుసా?

Korutla: కోరుట్లలో అరుదైన కాటిల్ ఈగ్రేట్ పక్షుల.. ఎందుకొచ్చాయో తెలుసా?

Korutla Mini Tank Bund: కోరుట్ల పట్టణంలోని మినీ ట్యాంక్ బండ్ సమీపంలో అరుదైన  కాటిల్ ఈగ్రేట్ (Cattle Egret) పక్షులు దర్శనమిచ్చాయి. ఈ పక్షులను చూసిన చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే, వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 19, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:31 PM IST
Korutla: కోరుట్లలో అరుదైన కాటిల్ ఈగ్రేట్ పక్షుల.. ఎందుకొచ్చాయో తెలుసా?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కోరుట్లలో అరుదైన కాటిల్ ఈగ్రేట్ పక్షుల.. ఎందుకొచ్చాయో తెలుసా?
Jagtial News3 min ago
2
Cobra Video21 min ago
3
Anantapur1 hr ago
4
Honor 600 Smart 5g1 hr ago
5
Bhadradri kothagudem Death Case1 hr ago