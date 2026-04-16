Pocharam Srinivas Reddy: పోచారం ధిక్కార స్వరం వెనుక అసలు కథ ఇదేనా..? సన్ స్ట్రోక్ గట్టిగానే తగిలిందా..!

Pocharam Srinivas Reddy: ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో మాజీ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి మోస్ట్ సీనియర్ లీడర్. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి ఏడోసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి.. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం మారడంతో.. పార్టీ మారారు. అప్పట్లో సీఎం కేసీఆర్ పోచారంను సరస్వతి పుత్రుడని సంబోధించారు.. ఆయనకు పార్టీలో, ప్రభుత్వంలో ఎవరికి ఇవ్వనంతా గౌరవం ఇచ్చారు. అంతేకాదు.. బాన్సువాడ నియోజకవర్గానికి భారీ మొత్తంలో నిధులు కేటాయించారు. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం మారడంతో ఆయన పార్టీ ఎందుకు మారాల్సి వచ్చిందని... గులాబీ పార్టీ నేతలే తెగ చర్చించుకున్నారు. కానీ పోచారం పార్టీ మారేందుకు రకరకాల కారణాలు ఉన్నట్టుగా గుర్తించారు. ఆయన కుమారుడు భాస్కర్ రెడ్డికి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇస్తారని హామీ ఇచ్చారని.. అలాగే నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి సహకరిస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో పార్టీ మారినట్టు అనుచరులు చెప్పుకొచ్చారు.. కానీ పార్టీ మారిన ఏడాదికే మరోసారి కాంగ్రెస్ పార్టీని టార్గెట్ చేస్తూ.. ధిక్కార స్వరం వినిపించడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది..
గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కామారెడ్డి జిల్లాలో హస్తం పార్టీ సత్తా చాటింది. జుక్కల్, ఎల్లారెడ్డిలో హస్తం పార్టీ అభ్యర్ధులు విజయం సాధించారు. ఇక కామారెడ్డిలో బీజేపీ గెలిస్తే.. బాన్సువాడ నియోజకవర్గంలో మాత్రం బీఆర్ఎస్ గెలుపొందింది. బాన్సువాడ నుంచి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఏడోసారి విజయం సాధించారు. ఆ వెంటనే ఆయన కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకోవడం చకచక జరిగిపోయాయి. అలాంటి నేత ఒక్కసారి తిరుగుబాటు ఎందుకు ప్రకటించారని అందరి మదిలో మెదులుతున్న ప్రశ్న. ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్నలన్నింటిపై బాన్సువాడలో రకరకాలుగా ప్రచారం సాగుతోంది.
కొందరైతే మాజీ స్పీకర్ పోచారానికి నిత్యం సన్ స్ట్రోక్ ఉంటుందని.. ఈ కుటుంబం ప్రకృతి సంపద మీదనే రోజుకు లక్షల్లో వ్యాపారం చేస్తారని.. నెలకు కోట్లలో లావాదేవీలు చేస్తారని అంటున్నారు. ప్రస్తుతం జిల్లాలో పోచారం కుటుంబ వ్యపారం మూడు పువ్వులు, ఆరు కాయలుగా కాపాడుకునేందుకు పవర్ గేమ్ నడుపుతున్నారని అంటున్నారు. కానీ రెండు, మూడు నెలలుగా ఈ వ్యాపారమంతా స్తంభించిపోవడంతోనే తిరుగుబాటు ప్రకటించారని అంటున్నారు. అయితే పోచారం వ్యాపారానికి సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలే అడ్డుకోవడం, అధికారులు సైతం ఉక్కుపాదం మోపుతుండటాన్ని మాజీ స్పీకర్ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారని అంటున్నారు. ఈ విషయంలో జిల్లా మంత్రులు, అధికారులు కూడా సైలెంట్ గా ఉండటంతో.. మాజీమంత్రి పోచారం బ్లాక్ మెయిల్ పాలిటిక్స్ కు దిగారని ప్రచారం సాగుతోంది.
వాస్తవానికి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి కుటుంబానికి బాన్సువాడ నియోజకవర్గంతో పాటు చుట్టుపక్కలా నియోజకవర్గాల్లో భారీ మొత్తంలో ఇసుక, కంకర క్వారీలు ఉన్నాయట. ఈ వ్యాపారమంతా పోచారం కుమారుల కనుసన్నల్లోనే జరుగుతున్నాయట. అప్పట్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి పార్టీ మారేందుకు ప్రధాన కారణం కూడా ఈ వ్యాపారమే అంటున్నారు. మరోవైపు మాజీ ఎమ్మెల్యే బాన్సువాడ కాంగ్రెస్ ఇంచార్జ్ ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి.. వీరి వ్యాపారాలకు చెక్ పెట్టారు. దాంతో రోజు లక్షల రూపాయాలు వ్యాపారం చేతినుంచి జారిపోతుందని తీవ్ర ఆవేదన చెందుతున్నారట.
ఈ విషయంలో పోచారానికి సన్ స్ట్రోక్ పెరగడంతో ఆయన తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యారని ప్రచారం సాగుతోంది. మరోవైపు జుక్కల్, ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు ఇసుక వ్యాపారానికి పూర్తిగా అడ్డుకట్ట వేశారట. పైగా తరచూ కేసులు పెట్టడం.. ఇసుక వాహనాలను సీజ్ చేసి ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నారట. అంతేకాదు.. ఈ మధ్యనే సదరు ఎమ్మెల్యేలు.. గట్టిగా వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ విషయంలో సదరు ఎమ్మెల్యేలు, అధికారులను బుజ్జగించమంటూ.. మాజీ స్పీకర్ పోచారం.. ఓ మంత్రికి ఫోన్ చేసిన ఫలితం లేకపోవడంతో.. ఇలా తిరుగుబాటు ప్రకటించారని ప్రచారం సాగుతోంది.
మరోవైపు ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇసుక అమ్మకాలు ఆన్ లైన్ చేశారు. రెండు నెలలుగా కొత్త విధానం అమలులోకి తీసుకురావడంతో పోచారం కుమారుల వ్యాపారం ఎక్కడిక్కడ స్తంభించిపోయినట్టు తెలుస్తోంది. రోజు వారి, నెల వారి ఆదాయం కోట్ల రూపాయలు ఆగిపోవడంతో మాజీ స్పీకర్ ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారట. ఇదే సమయంలో కొడుకుల నుంచి ఒత్తిడి పెరగడంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో పెద్దాయన సిద్దాపూర్ రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్టు స్కెచ్ వేసి ప్రభుత్వానికి ఝలక్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధపడ్డారన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. అందుకే మాజీమంత్రి బ్లాక్ మెయిలింగ్ రాజకీయాలకు పాల్పడుతున్నారని ప్రత్యర్థులు ఆడిపోసుకుంటున్నారు. మొత్తానికి తన పంతం నెగ్గించుకునేందుకు తిరిగి తన పుత్రుల వ్యాపారాలు ప్రారంభించుకునేందుకు ప్రభుత్వంపై తిరుగుబావుటా ఎగురవేస్తున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది.