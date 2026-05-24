/Jagtial: వైన్ షాప్ ముందు సన్న వడ్లు ఫ్లెక్సీ.. మందుబాబుల మైండ్ బ్లాక్ చేసిన రైస్ మిల్లర్స్ ఐడియా!

Sanna Vadlu Paddy Cultivation: వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు గ్రామాల్లో సభలు పెట్టినప్పటికీ.. కరపత్రాలు పంచిన రాని స్పందన.. అక్కడ ఏర్పాటుచేసిన ఒకే ఒక ఫ్లెక్సీ తో వచ్చింది. జగిత్యాల జిల్లా గొల్లపల్లి మండలం లో జరిగిన ఈ వినూత్న ప్రచారం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారడంతో పాటు ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. సన్నబట్ల సాగుపై అవగాహన కల్పించేందుకు రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ ఎంచుకున్న వేదిక, పద్ధతి అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది..
గొల్లపల్లి మండలం నల్లగుట్ట సమీపంలోని వైన్స్ షాప్ ఎదుట.. ఈ ఖరీఫ్లో సన్నబడ్లు వేయండి.. అంటూ ఒక పెద్ద ఫ్లెక్సీ వెలిసింది. సాధారణంగా ప్రభుత్వ పథకాల ప్రచారాలతో పాటు రాజకీయ ఫ్లెక్సీలు వీధుల్లో మనం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం. కానీ నేరుగా వైన్ షాప్ ముందు రైతులను ఉద్దేశించి ఈ ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేయడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. నిత్యం వందలాది మందితో రద్దీగా ఉండే ఈ ప్రాంతాన్ని ఎంచుకోవడం వెనక ఒక వ్యూహం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది..
పల్లెల్లో వ్యవసాయం చేసే రైతుల్లో అత్యధికులు సాయంత్రం వేళల్లో సేద తీరడానికి వైన్ షాపుల వైపు వస్తూ ఉంటారని.. ఇక్కడ ఫ్లెక్సీ పెడితే సందేశం నేరుగా.. చాలా వేగంగా రైతు వర్గానికి చేరుతుందనే ఉద్దేశంతో రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్.. ఈ వినూత్న ప్రయోగానికి తెరలేపినట్లు సమాచారం. ఈ ఫ్లెక్సీ ని చూసిన స్థానికులతో పాటు మందుబాబులు భిన్నంగా స్పందిస్తూ సరదాగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు..
రోజు అధికారులు వచ్చి చెప్పిన వినని వాళ్ళు కూడా.. ఇక్కడ ఫ్లెక్సీ చూడగానే అవును కదా. ఈసారి సన్నబడ్లు వేయాల్సిందే అని మాట్లాడుకుంటున్నారట. మందు కొట్టడానికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇంటికి వెళ్లి సన్నబడ్ల గురించే ఆలోచిస్తున్నారని సమాచారం. మార్కెట్లో సన్న రకం బియ్యానికి ఉండే డిమాండ్ ను దృష్టిలో ఉంచుకొని.. రాబోయే వానాకాలం సీజన్లో రైతులు ఎక్కువగా సన్నబడ్ల సాగు వైపు మొగ్గు చూపేలా చేయడమే ఈ ఫ్లెక్సీ ముఖ్య ఉద్దేశం.. సాధారణ ప్రచారాల కంటే ఈ తరహా షాక్ వాల్యూ ఉన్న ప్రచారాలు జనాలోకి బలంగా దూసుకెళ్తాయని.. అందుకే వైన్ షాప్స్ అడ్డాను ఎంచుకున్నామని మిల్లర్ల అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు తెలుపుతున్నారు..
