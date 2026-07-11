/Siddipet: హరీష్ రావు చేసిన సాయానికి రూ.6 లక్షల విరాళం!

Harish Rao Latest News: సహాయం పొంది మరిచిపోయే ఈ రోజుల్లో.. నా కష్టాన్ని గుర్తించి ఇంజనీరింగ్ సీటు ఇప్పించారు. అందుకే మీ ప్రజా సేవలో నేను కూడా భాగస్వామినవుతాను.. అంటూ రోహిత్ అనే యువకుడు మాజీ మంత్రి, సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే తన్నీరు హరీష్ రావును కలిశారు. ఉన్నత చదువుల కోసం తాపత్రయపడిన హరీష్ రావు చేసిన సహాయాన్ని మరిచిపోకుండా.. తన మొదటి ఏడాది జీతంలో సగభాగాన్ని సిద్దిపేట సేవా కార్యక్రమాలకు విరాళంగా ఇచ్చి.. రోహిత్ తన కృతజ్ఞతా భావాన్ని చాటుకున్నాడు.
సిద్దిపేట పట్టణానికి చెందిన శ్రీనివాస్, వనిత దంపతుల కుమారుడు రోహిత్.. గతంలో ఉన్నత చదువుల కోసం విఎన్ఆర్ (విజ్ఞాన జ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ) కళాశాలలో కంప్యూటర్ సైన్స్ సీటు కావాలని రోహిత్ కుటుంబం హరీష్ రావును ఆశ్రయించింది. ఆ రోజు వారి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్న హరీష్ రావు.. కేవలం ఒకే ఒక్క ఫోన్ కాల్తో రోహిత్కు ఇంజనీరింగ్ సీటు వచ్చేలా సహాయం చేశారు.
మాజీ మంత్రి చేసిన ఆ సాయాన్ని గుండెల్లో పెట్టుకున్న రోహిత్.. ఎంతో కష్టపడి చదివి ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశాడు. అనంతరం అమెరికా బహుళజాతి సంస్థ (MNC) అయిన రిగల్ రెక్స్నార్డ్ కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం సాధించాడు. ఏడాదికి రూ.12 లక్షల భారీ ప్యాకేజీ రోహిత్ ఈ ఉద్యోగంలో స్థిరపడ్డాడు.
తన ఎదుగుదలకు కారణమైన హరీష్ రావుపై ఉన్న ప్రేమ, కృతజ్ఞతతో రోహిత్ శనివారం సిద్దిపేటలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఆయనను కలిశారు. తాను సాధించిన ప్రగతిని వివరించి.. తన వార్షిక వేతనం రూ.12 లక్షల్లో సగభాగమైన రూ. 6 లక్షల రూపాయల చెక్కును హరీష్ రావుకు విరాళంగా అందజేశాడు.. హరీష్ రావు సిద్దిపేట ప్రజల కోసం నిరంతరం చేస్తున్న సామాజిక.. సేవా కార్యక్రమాలకు ఈ నిధులను ఉడుతాభక్తిగా వినియోగించుకోవాలని రోహిత్ విజ్ఞప్తి చేశాడు. తన సంపాదన సమాజ సేవకు ఉపయోగపడాలన్నదే తన ఆకాంక్ష అని ఈ సందర్భంగా యువకుడు పేర్కొన్నాడు.
కృతజ్ఞతతో రోహిత్ తీసుకున్న ఈ గొప్ప నిర్ణయానికి ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు తీవ్ర ఉద్వేగానికి గురయ్యారు. సహాయం పొంది లబ్ధి పొందాక కూడా పాత రోజులను, చేసిన సాయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈ రోజుల్లో చాలా అరుదని కొనియాడారు. నేటి తరం ఉద్యోగులకు, యువతకు రోహిత్ ఒక గొప్ప ఆదర్శమని.. ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకమని ప్రశంసించారు. రోహిత్ను శాలువాతో ఘనంగా సన్మానించి.. భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని హరీష్ రావు ఆశీర్వదించారు.
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