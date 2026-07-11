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Siddipet: హరీష్ రావు చేసిన సాయానికి రూ.6 లక్షల విరాళం!

Harish Rao Latest News: గతంలో ఉన్నత చదువుల కోసం సహాయం చేసిన సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావుపై రోహిత్ అనే యువకుడు తన కృతజ్ఞతను చాటుకున్నాడు. తనకు సహాయం చేసిన పాత రోజులను గుర్తుపెట్టుకుంటూ.. తన మొదటి ఏడాది జీతంలో సగభాగమైన రూ. 6 లక్షల చెక్కును హరీష్ రావుకు విరాళంగా అందజేశాడు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 11, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:28 PM IST
Siddipet: హరీష్ రావు చేసిన సాయానికి రూ.6 లక్షల విరాళం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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