Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karim Nagar City
  • /Karimnagar: వెంట్రుక వాసిలో ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డ ఆర్టీసీ బస్సు.. కరీంనగర్ లో షాకింగ్ ఘటన.. వీడియో..

Karimnagar: వెంట్రుక వాసిలో ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డ ఆర్టీసీ బస్సు.. కరీంనగర్ లో షాకింగ్ ఘటన.. వీడియో..

Karimngar bus tragedy: చిగురుమామిడి మండలం సుందరగిరి గ్రామ శివారులో వ్యవసాయ బావిపైకి  ఆర్టీసీ బస్సుదూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో ప్రయాణికులు డ్రైవర్ చాకచక్యంతో ప్రాణాలతో బైటపడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 02, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:36 PM IST
Karimnagar: వెంట్రుక వాసిలో ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డ ఆర్టీసీ బస్సు.. కరీంనగర్ లో షాకింగ్ ఘటన.. వీడియో..
Image Credit: karimnagarbustragedynews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Karimnagar: వెంట్రుక వాసిలో ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డ ఆర్టీసీ బస్సు.. కరీంనగర్ లో షాకింగ్ ఘటన.. వీడియో..
2
3
4
5