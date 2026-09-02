/Karimnagar: వెంట్రుక వాసిలో ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డ ఆర్టీసీ బస్సు.. కరీంనగర్ లో షాకింగ్ ఘటన.. వీడియో..

Rtc Bus narrowly escaped after crashed into well in Karimnagar: ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎక్కువగా చోటు చేసు కుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్టీసీ బస్సులు, ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సులు తరచుగా ప్రమాదాలకు గురౌతున్నాయి. దీంతో ప్రజలు అసలు బస్సులు ఎక్కాలంటేనే భయపడిపోతున్నారు. కొంత మంది డ్రైవర్ లు వాహనాలను నెగ్లీజెన్సీగా నడిపిస్తున్నారు. మరికొంత మంది తప్పతాగి లేదా నిద్రమత్తులో వాహనాలు నడిపించి రోడ్డు ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కరీంనగర్ జిల్లాలో ఆర్టీసీ బస్సుకు ఘోర ప్రమాదం వెంట్రుక వాసిలో తప్పింది.
కరీంనగర్ జిల్లాలో బస్సుకు తప్పిన ఘోర ప్రమాదం
చిగురుమామిడి మండలం సుందరగిరి గ్రామ శివారులో వ్యవసాయ బావిపైకి దూసుకెళ్లిన ఆర్టీసీ బస్సు
కరీంనగర్ నుంచి హుస్నాబాద్కు ప్రయాణికులతో వెళ్తుండగా ఘటన
త్రుటిలో తప్పిన భారీ ప్రమాదం.. స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డ ప్రయాణికులు pic.twitter.com/YqPAVehzGx
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 2, 2026
కరీంనగర్ నుంచి హుస్నాబాద్కు ప్రయాణికులతో వెళ్తుండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. చిగురుమామిడి మండలం సుందరగిరి గ్రామ శివారులోకి బస్సు రాగానేఒక్కసారిగా అదుపు తప్పిపోయి వ్యవసాయ బావిపైకి దూసుకెళ్లింది. దీంతో డ్రైవర్ చాకచక్యంగా ప్రవర్తించి బ్రేకులు వేయడంతో బస్సు ముందరి కొంత భాగం బావి మీదకు వెళ్లిన కూడా అందులో పడకుండా ఆగిపోయింది. వెంటనే బస్సులో ఉన్న వారు దానిలో నుంచి స్పీడ్ గా కిందకు దిగేశారు.
బస్సు డ్యామేజ్ అయ్యింది కానీ వ్యవసాయ బావిలో మాత్రం పడలేదు. దీంతో దానిలో ఉన్న ప్రయాణికులు పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. కొంత మందికి మాత్రంస్వల్పంగా గాయాలయ్యాయి. వెంటనే గాయపడ్డ వారిని అంబులెన్స్ లలో దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనతో ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. పోలీసులు, ఆర్టీసీ అధికారులు అక్కడకు చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
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