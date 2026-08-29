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బస్సు నడుపుతుండగా గుండెపోటు.. అయినా 60 మంది ప్రాణాలు కాపాడిన RTC డ్రైవర్..

Jagtial Rtc Driver Heart Attack: జగిత్యాల జిల్లాలో ఆర్టీసీ బస్సు నడుపుతుండగానే.. డ్రైవర్ కు హార్ట్ స్ట్రోక్ రావడంతో.. ఆయన ఎంతో సమయస్ఫూర్తితో వెంటనే పక్కనే బస్సును ఆపేసి స్టీరింగ్ పై కుప్పకూలిపోయాడు.. వెంటనే ప్రయాణికులతో పాటు స్థానికులు అతన్ని రక్షించేందుకు ఆసుపత్రికి తరలించారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 29, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 03:31 PM IST
బస్సు నడుపుతుండగా గుండెపోటు.. అయినా 60 మంది ప్రాణాలు కాపాడిన RTC డ్రైవర్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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బస్సు నడుపుతుండగా గుండెపోటు.. అయినా 60 మంది ప్రాణాలు కాపాడిన RTC డ్రైవర్..
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