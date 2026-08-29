/బస్సు నడుపుతుండగా గుండెపోటు.. అయినా 60 మంది ప్రాణాలు కాపాడిన RTC డ్రైవర్..

Jagtial Rtc Driver Heart Attack: ప్రాణం పోయేంత తీవ్రమైన గుండెనొప్పి వేధిస్తున్నప్పటికీ.. తన ప్రాణం కంటే బస్సులో ప్రయాణికుల ప్రాణాలే ముఖ్యం అనుకున్నాడు ఒక ఆర్టీసీ డ్రైవర్.. చివరి క్షణం లోను స్టీరింగ్ను నియంత్రించి.. బస్సును సురక్షితంగా రోడ్డు పక్కన ఆపి దాదాపు 60 మంది ప్రయాణికులను మృత్యుంజయులుగా మార్చాడు.. జగిత్యాల జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన చర్చనీయాంశంగా దారితీసింది. అసలు ఏం జరిగింది? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
జగిత్యాల డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు మద్దునూరు గ్రామం నుంచి ప్రయాణికులతో జగిత్యాల పట్టణానికి బయలుదేరింది.. ఆ సమయంలో బస్సులో విద్యార్థులతో పాటు నిత్య ప్రయాణికులు, మహిళలతో కలిపి దాదాపు సుమారు 50 నుంచి 60 మంది వరకు ఉన్నారు.. బస్సు వేగంగా ప్రయాణిస్తూ తిప్పన్నపేట శివారు ప్రాంతానికి చేరుకోగా.. ఆ బస్సును తోలుతున్న డ్రైవర్ లక్ష్మణ్ కు అకస్మాత్తుగా తీవ్రమైన గుండెపోటు వచ్చింది..
జాతిలో విపరీతమైన నొప్పి మొదలైనప్పటికీ.. డ్రైవర్ లక్ష్మణ్ ఏ మాత్రం సమన్వయం కోల్పోలేదు.. వాహనం అదుపుతప్పి భారీ ప్రాణ నష్టం జరుగుతుందని గ్రహించిన ఆయన.. అత్యంత చాకచక్యంగా బ్రేకులు వేసి బస్సును రోడ్డు పక్కకు సురక్షితంగా నిలిపేశారు. వాహనం ఆగి ఆగగానే.. స్టీరింగ్ పైనే స్పృహత పిక్ కుప్పకూలిపోయా.. బస్సు సురక్షితంగా ఆగడంతో బస్సులోని ప్రయాణికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పటికీ.. డ్రైవర్ పరిస్థితి చూసి తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు..
అకస్మారక స్థితిలో ఉన్న డ్రైవర్ లక్ష్మణ్ ను కాపాడేందుకు ప్రయాణికులతో పాటు స్థానికులు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు.. అత్యవసర సేవల కోసం ఆంబులెన్స్ కు సమాచారం అందించినప్పటికీ.. అనుకోని సాంకేతిక కారణాలవల్ల అది సమయానికి అందుబాటులోకి రాలేదు.. దీంతో వారు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా స్థానిక ఆటోను ఏర్పాటు చేసి డ్రైవర్ను జగిత్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి హుటాహుటిన తరలించారు..
ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో డ్రైవర్ లక్ష్మణ్ కు వైద్య అత్యవసర చికిత్సలు అందిస్తున్నారు. ఆయన పరిస్థితిని వైద్య బృందం నిక్షితంగా పర్యవేక్షిస్తుంది. ఆ సమయంలో డ్రైవర్ ఒక సెకండ్ పార్ట్ తడబడిన మా ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయేవని.. ప్రాణం పోయే స్థితిలోనూ మా గురించి ఆలోచించి బస్సును సురక్షితంగా నిలిపివేశారు అంటూ ప్రయాణికులు లక్ష్మణ్ సమయస్ఫూర్తి.. బాధ్యతాయుత ప్రవర్తన ను కొనియాడుతున్నారు.. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని ఆర్టీసీ సిబ్బంది కూడా ప్రార్థిస్తున్నారు..
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