  Free bus For Men: అరెవావ్.. ఆర్టీసీ సమ్మెవేళ పురుషులకు బంపర్ ఆఫర్.. బస్సులో ఫ్రీ జర్నీ.. ఎక్కడంటే..?

Free bus For Men: అరెవావ్.. ఆర్టీసీ సమ్మెవేళ పురుషులకు బంపర్ ఆఫర్.. బస్సులో ఫ్రీ జర్నీ.. ఎక్కడంటే..?

Free bus journey for men in Godavari khani: బస్సులన్ని ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి. ఈ క్రమంలో గోదావరి ఖనీతో పాటు కరీంనగర్ లో బస్సుల్లో పురుషులకు కూడా ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పించడం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 22, 2026, 04:43 PM IST
Free bus For Men: అరెవావ్.. ఆర్టీసీ సమ్మెవేళ పురుషులకు బంపర్ ఆఫర్.. బస్సులో ఫ్రీ జర్నీ.. ఎక్కడంటే..?

Rtc provides free bus journey for men in Karimnagar and Godavari khani: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ సిబ్బంది సమ్మెను చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో డిపొలకే బస్సులన్ని పరిమితం అయ్యాయి. జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. అంతే కాకుండా ప్రజలకు తమ గమ్యస్థానాలకు వెళ్లలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా సమ్మర్ వేళ దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే వారు, ప్రైవేటు కంపెనీలలో వేళ్లే వారు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.  తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంతో  ప్రతిష్టాత్మకంగా మహలక్ష్మి స్కీమ్ ను తీసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం బస్సుల సమ్మెతో ఇన్నాళ్లు ఫ్రీగా జర్నీలు చేసిన వారి ప్రయాణాలు సైతం ప్రశ్నార్థకంగా మారాయి.

 మరోవైపు ఆర్టీసీ బస్సుల సమ్మె వేళ హైదరాబాద్ మెట్రో ఎక్కువగా రైళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ముఖ్యంగా ప్రయాణికుల రద్దీ నేపథ్యంలో అదనపు రైళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఇక తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సమ్మె కొనసాగుతున్న వేళ.. కరీంనగర్ తో పాటు,  గోదావరి ఖనీ డిపో సిబ్బంది బస్సుల్లో పురుషులకు కూడా ఉచిత ప్రయాణం కల్పిస్తున్నారు.

కండక్టర్లు లేకపొవడంతో కొంత మంది ట్రైనీంగ్ లో ఉన్న డ్రైవర్లు బస్సుల్ని నడిపిస్తున్నారు. వీరికి పోలీసులు బందో బస్తు ఇస్తున్నారు. కొద్ది మంది పురుషులు ఎక్కడంతో వారికి కూడా టికెట్లు తీసుకొకుండా జర్నీలకు  అవకాశం కల్పించారు.

Read more: Hyderabad Metro: ఆర్టీసీ సమ్మె నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ వాసులకు మెట్రో భారీ శుభవార్త.. ఇక నుంచి.!.

మొత్తంగా సమ్మెవేళ మాత్రం పురుషులకు బస్సుల్లో ఉచితంగా బస్సు ప్రయాణంపై వారు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఎలక్ట్రిక్ బస్సులలో మాత్రం పాతపద్దతిలోనే బస్సులలో టికెట్లను వసూళు చేస్తున్నారు. ఒక వైపు ప్రైవేటు డ్రైవర్లకు డబ్బులు చెల్లించాల్సి వచ్చి మరోవైపు మగాళ్లకూడా సైతం ఫ్రీ జర్నీ కల్పించడం వల్ల ఆర్టీసీ భారీగా నష్టం పోతుంది. దీనిపై వెంటనే ఆర్టీసీ జాక్, ప్రభుత్వం ఒకతాటిపైకి వచ్చి చర్చలు జరుపుకొవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

RTC bus StrikeGodavari KhaniTGSRTC StrikeTelangana RTC StrikeTelangana govt

