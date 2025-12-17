English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Karim Nagar City
  • BRS Party: సిరిసిల్ల గడ్డ.. గులాబీ అడ్డా! కేటీఆర్‌ దెబ్బకు కాంగ్రెస్‌ గిలగిల

BRS Party: సిరిసిల్ల గడ్డ.. గులాబీ అడ్డా! కేటీఆర్‌ దెబ్బకు కాంగ్రెస్‌ గిలగిల

Sarpanch Election Results KTR Success With BRS Party: అధికార కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ దెబ్బకు గిలగిలలాడగా.. బీజేపీ చతికిలపడింది. సిరిసిల్ల నియోజకవర్గంలో తన పట్టును నిలుపుకోవడంతో కేటీఆర్‌ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అత్యధిక స్థానాలు సాధించడంపై స్పందిస్తూ కీలక ప్రకటన విడుదల చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 17, 2025, 11:07 PM IST

BRS Party Sarpanchs: తెలంగాణలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ తన సొంత గడ్డపై పట్టు నిలుపుకున్నారు. తన కంచుకోటలో ప్రత్యర్థులకు అవకాశం లేదని మరోసారి నిరూపించారు. సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో ఊహించని రీతిలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అత్యధిక స్థానాలు గెలుపొందగా.. కాంగ్రెస్‌ గిలగిల కొట్టుకోగా.. బీజేపీ అడ్రస్‌ లేకుండాపోయింది. సిరిసిల్ల నియోజకవర్గంలో గులాబీ పార్టీ కార్యకర్తలు అత్యధికంగా గెలవడంపై కేటీఆర్‌ స్పందించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KTR: పల్లెల్లో సర్పంచ్‌ల తీర్పు.. రేవంత్ రెడ్డి పతనానికి నాంది: కేటీఆర్‌

సిరిసిల్ల నియోజకవర్గంలో 117 పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు జరగ్గా 80 స్థానాలు కైవసం చేసుకోవడంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధిపత్యం చలాయించింది. అధికారంలో ఉండి కాంగ్రెస్‌ పార్టీ చతికిలపడగా.. బీజేపీ ప్రగల్భాలకే పరిమితమైంది. రెండు దశాబ్దాలుగా తనతో కొనసాగుతున్న సిరిసిల్ల బంధం చెక్కుచెదరలేదని కేటీఆర్ ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు, పార్టీ కార్యకర్తలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

సిరిసిల్ల నియోజకవర్గంలో జరిగిన గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) పార్టీ అద్భుత విజయం సాధించిందని, సిరిసిల్ల గడ్డ మరోసారి గులాబీ అడ్డా అని రుజువైందని సిరిసిల్ల ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ తెలిపారు. 80 స్థానాల్లో ఘనవిజయం సాధించి తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని గులాబీ పార్టీ ప్రదర్శించిందని చెప్పారు. మొత్తం ఐదు మండలాలలోని 117 గ్రామ పంచాయతీలో ఎన్నికలు జరగగా 80 స్థానాలలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతు తెలిపిన వారు విజయం సాధించారని వెల్లడించారు. 

Also Read: Telangana Speaker: తెలంగాణ స్పీకర్‌ సంచలన నిర్ణయం.. ఐదుగురి ఎమ్మెల్యేలకు క్లీన్‌చీట్‌

అధికార దుర్వినియోగం, బల ప్రయోగం వంటి పద్ధతుల్లో ప్రయత్నం చేసిన అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్ కేవలం 24 స్థానాల్లో చాలా కష్టం మీద గెలిచిందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఎద్దేవా చేశారు. బీజేపీ మాత్రం కేవలం 13 గ్రామ పంచాయతీలకు మాత్రమే పరిమితమైందని గుర్తుచేశారు. రెండు దశాబ్దాలుగా సిరిసిల్ల ప్రజలకు బీఆర్ఎస్ పార్టీతో ఉన్న అనుబంధం ఎంత బలమైనదో ఈ ఫలితాలు మరోసారి తేల్చిచెప్పాయని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు.

Also Read: Harish Rao: ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై స్పీకర్‌ నిర్ణయం రాజ్యాంగాన్ని కాలరాయడమే: హరీశ్ రావు

ఏ రూపంలో ఉన్నా సిరిసిల్ల ప్రజలు గులాబీ జెండానే గుండెల్లో పెట్టుకున్నారని సిరిసిల్ల ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్‌ తెలిపారు. ఈ విజయం సిరిసిల్ల  ప్రజలు అధికార పార్టీ ప్రలోభాలకు లొంగకుండా, బీజేపీ అసత్య ప్రచారాలను తిప్పికొట్టి, కష్టకాలంలో పార్టీ కోసం పని చేసిన ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు, నాయకుడికి శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నట్లు చెప్పారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీపై నమ్మకం ఉంచి 80 స్థానాల్లో గెలిపించిన సిరిసిల్ల నియోజకవర్గ ప్రజలకు పాదాభివందనం చేస్తున్నట్లు చెప్పి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Sarpanch Election ResultsKTRbrs partySircillaCongress Failed Telangana

