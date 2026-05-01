Kondagattu: ఎండకాలంలోనూ ఎండని సీతమ్మ బావి నీరు.. కొండగట్టు అంజన్న ఆలయ రహస్యం ఇదే!

Seethamma Bavi Kondagattu Latest News: తెలంగాణలోని అత్యంత మహివాన్మితమైన పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటైన కొండగట్టు అంజన్న ఆలయంలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఆచారం కొన్ని దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతూ వస్తోంది. సాక్షాత్తు సీతమ్మ తల్లి పేరుతో పిలుచుకునే సీతమ్మ భావించి సేకరించిన పవిత్ర జలాలతోనే స్వామివారికి నిత్యం అభిషేకం నిర్వహించడం ఇక్కడి విశేషం.. ఈ సాంప్రదాయం వెనకున్న ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఆలయ అర్చకులు ఇటీవల వెల్లడించారు. అవేంటో? ఈ బావిలో నుంచి తీసిన నీటిని అభిషేకం చేయడానికి గల కారణాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఆలయానికి దిగువన.. సుమారు 6 కిలోమీటర్ దూరంలో దట్టమైన పచ్చని చెట్ల మధ్య సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడిన భావి సీతమ్మ భావిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ భావి నీరు అత్యంత స్వచ్ఛమైనదిగా.. మధురంగా ఉంటుందని భక్తులు విశ్వసిస్తూ ఉంటారు. నిత్యం ఇద్దరు అర్చకులు తెల్లవారి జామునే ఈ భావి వద్దకు వెళ్లి.. సాంప్రదాయ బద్ధంగా రాగి బిందెలతో నీటిని సేకరించి ఆలయానికి తీసుకు వస్తారు.. స్వామివారికి చేసే అభిషేకం నుంచి భక్తులకు పంచే తీర్థ ప్రసాదాల తయారీ వరకు ఈ పవిత్ర జలాలనే వినియోగిస్తారట..
ఈ బావికి ఉన్న అతిపెద్ద విశేషం ఏంటంటే.. ఎండలు దంచి కొట్టే మండు వేసవిలో కూడా ఇందులో నీరు ఇనికిపోకుండా ఉండడం.. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలు అడుగంటి.. సాధారణ బోర్లు ఎండిపోయినప్పటికీ.. ఈ సీతమ్మ బావిలో మాత్రం నీరు ఎప్పుడూ నిండు గానే ఉండటం భక్తులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఇది సాక్షాత్తు అంజన్న చల్లని చూపు వల్లే సాధ్యమని.. ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరమని స్థానికులు చెబుతూ ఉంటారు..
సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే యాత్రికులు సైతం ఈ సీతమ్మ భావి ప్రత్యేకత గురించి తెలుసుకొని.. అంజన్నకు జరిపి అభిషేకంలో వాడే జలాల గొప్పతనాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. కొండగట్టు క్షేత్రం ఆధ్యాత్మికతకు, ప్రకృతి సమతుల్యతకు ఈ భావి ఒక సజీవ నిదర్శనంగా నిలుస్తుందని అర్చకులు చెబుతున్నారు. ఆ జలాల పవిత్రతను అనుభూతి చెందుతూ ఉంటారు. ప్రకృతి సిద్ధంగా లభించే ఈ నీరును తీర్ధంగా ఇవ్వడం వల్ల.. అంజన్న భక్తులకు ఒక అద్భుతమైన భక్తి అనుభూతిని నింపుతుంది.
Also Read: Most Followed Indian Actress on Instagram: ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ భామదే..
