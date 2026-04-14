Pochaaram Srinivas Reddy: తెలంగాణ కాంగ్రెస్లో అసంతృప్తులు పెరుగుతున్నారు. రోజుకో నేత పార్టీ, ప్రభుత్వంపై విమర్శలు పెంచుతున్నారు. మొన్నటివరకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై ఒంటికాలితో లేచిన మాజీమంత్రి జీవన్ రెడ్డి.. చివరకు హస్తం పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పేసి.. కారు పార్టీలో చేరేందుకు సిద్దమయ్యారు. ఆలోపే మరోనేత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై చేసిన విమర్శలు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. తాజాగా ప్రభుత్వ సలహాదారు పోచారం శ్రీనివాస్రెడ్డి మంత్రులు, సీఎం రేవంత్రెడ్డిపై హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. మంత్రులకు 20 సార్లు ఫోన్ చేసినా ఎత్తడం లేదని.. ఫోన్ ఎత్తకపోతే మంత్రుల కాళ్లు మొక్కాలా అని ప్రశ్నించారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డికి 20 సార్లు ఫోన్ చేశా ఎలాంటి స్పందన లేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. సిద్దాపూర్ రిజర్వాయర్ దగ్గర ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బిల్లులు రాక పనులు జరగడం లేదని.. కాంట్రాక్టర్లను బతిమిలాడి పనులు చేయించుకోవాల్సి వస్తోందన్నారు. తన రాజకీయ జీవితంలో ఇలాంటి పరిస్థితి చూడలేదన్నారు. ఫైరవీల కోసం మంత్రులకు ఫోన్ చేయడం లేదని..ప్రజల కోసమే చేస్తున్నామన్నారు పోచారం శ్రీనివాస్రెడ్డి.
రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక.. మాజీమంత్రి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ నుంచి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన పోచారం.. వ్యాపారాలు, కొడుకు కోసమే పార్టీ మారారంటూ అప్పట్లో బీఆర్ఎస్ నేతలు విమర్శలు గుప్పించారు. అటు మాజీ ఎమ్మెల్యే, బాన్సువాడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంచార్జ్ ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి కూడా పోచారం రాకను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. ఆ తర్వాత కూడా పోచారం, ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి మధ్య పచ్చగడ్డి వేయకున్న భగ్గుమనేలా పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఈ క్రమంలోనే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డికి ప్రమోషన్ దక్కింది. ఆయన్ను ప్రభుత్వ సలహాదారుడిగా రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ నియమించింది. అయితే మంత్రిగా, స్పీకర్గా పనిచేసిన పోచారానికి సలహాదారు పోస్టు పెద్దగా నచ్చలేదని టాక్. మరోవైపు తన మాటకు ఎవరు విలువనివ్వడం లేదని ప్రభుత్వ సలహాదారు.. తీవ్ర అసంతృప్తిలో ఉన్నారని బాన్సువాడలో వినిపిస్తున్న మాటగా తెలుస్తోంది.
అయితే ప్రభుత్వంపై తన అసంతృప్తిని నివురు గప్పిన నిప్పులా దాచిపెట్టిన పోచారం.. ఇప్పుడు.. నిప్పురవ్వలా ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. సిద్దిపూర్ రిజర్వాయర్ నిధుల విడుదలలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుందని సెటైర్లు వేశారు. అంతేకాదు నిధుల కోసం మంత్రుల కాళ్లు మొక్కలా అంటూ ప్రశ్నించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే నిధుల కోసం ప్రభుత్వంలో ఓ మంత్రిని 20 సార్లు అడిగినా ప్రయోజనం లేదన్నారు. కనీసం తాను ఫోన్ చేస్తే ఎత్తడం లేదని ఆరోపించారు. అసలు రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఉందా.. అంటూ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రశ్నించడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అయితే మంత్రి పోచారం ఫోన్ కాల్ ను మంత్రులు ఎందుకు ఎత్తడం లేదు. ఆయన్ను మంత్రులు ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదు.. దీని వెనుక ఎవరైనా ఉన్నారా.. అని కూటమి పార్టీ నేతలే తెగ చెవులు కొరుక్కుంటున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది.
అయితే ప్రభుత్వ సలహాదారు అసంతృప్తిపై టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ స్పందించారు. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఆర్ధిక పరిస్థితిని వ్యవసాయశాఖ సలహాదారు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి అర్థం చేసుకోవాలన్నారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ అధినేత.. లక్షల కోట్ల రూపాయాల అప్పు మా నెత్తిన పెట్టి పలాయనం చిత్తగించారని ఆరోపించారు. ప్రతి నెల 7 వేల కోట్ల రూపాయాలు వాయిదాలు చెల్లించడానికి సరిపోతుందన్నారు. అందుకే నిధుల విడుదల ఆలస్యం అవుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. రాష్ట్ర పరిస్థితిని పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి పెద్ద మనసుతో అర్థం చేసుకోవాలన్నారు..
మొత్తంగా మాజీమంత్రి జీవన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీకి బై బై చెప్పారు. ఇప్పుడు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డిపైన ఇలాంటి ప్రచారమే జరుగుతోంది. ఆయన కూడా తిరిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతారా అనే టాక్ వినిపిస్తోంది. అందుకే ప్రభుత్వంపై తిగరబడ్డారా అన్న టాక్ వినిపిస్తోంది. అయితే ప్రభుత్వం బుజ్జగింపులతో వెనక్కి తగ్గుతారా.. లేక బీఆర్ఎస్ నేతలకు టచ్ లోకి వెళ్లి తిరిగి కారు ఎక్కుతారా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.