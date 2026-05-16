/Karimnagar: ఒకే రోజు రెండు దారుణాలు.. ఆస్తి తగాదాలు, గొడవలతో తండ్రులను పొట్టనబెట్టుకున్న కిరాతకులు!

Karimnagar Double Murder Latest News: సమాజంలో మానవ సంబంధాలు రోజురోజుకు మంటగలుస్తూ వస్తున్నాయి. కన్న ప్రేమ కరువైపోతోంది.. నవ మాసాలు పెంచి.. రక్తాన్ని కూడుగా చేసి పెంచి పెద్ద చేసిన తల్లిదండ్రులపైనే కొడుకులు కిరాతకులుగా మారుతూ వస్తున్నారు. చిన్నపాటి ఆస్తి తగాదాలతో పాటు పంపకాల్లో లెక్కల తప్పుల కారణంగా క్షణికావేషాల్లో కన్నవారిని కాటికి పంపుతున్నారు. జగిత్యాల జిల్లాలో ఏప్రిల్ 11న పోషణ భారమై.. కన్నతల్లి కిరాతకంగా కొట్టి చంపిన ఘటన మరువకముందే.. కరీంనగర్ జిల్లాలో శుక్రవారం జరిగిన రెండు వేరువేరు వరస హత్యలు స్థానికంగా తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.
ఇల్లందకుంటలో జరిగిన ఘటన..
మొదటి ఘటన ఇల్లందకుంట మండలంలో చోటుచేసుకుంది. వ్యవసాయ భూమి కౌలుకు సంబంధించిన విషయంలో తండ్రి కొడుకుల మధ్య గత కొంతకాలంగా వివాదం నడుస్తూ వస్తోందట.. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం ఇద్దరి మధ్య మాట పెరిగి పెద్దదైపోయింది.. తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనైన కొడుకు.. ఇంట్లోని రోకలి బండను తీసుకొని కన్న తండ్రి తలపై బలంగా బాదాడు.. తీవ్ర రక్తస్రాభమై ఆ వృద్ధుడు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచాడు..
కరీంనగర్లో మరో ఘటన..
ఈ దారుణం మరవక ముందే కరీంనగర్ నగర పరిధిలో మరో ఘోరం చోటుచేసుకుంది.. కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో ఇక్కడ ఒక కొడుకు కసాయిగా మారడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. తండ్రితో ఏర్పడిన గొడవ తీవ్ర రూపం దాల్చడంతో.. ఇంట్లో ఉన్న గొడ్డలిని తీసుకొని తండ్రి పై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. మెడ తో పాటు తలభాగాల్లో తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఆ తండ్రి అక్కడికక్కడే రక్తపు మడుగులో కుప్పకూలి మరణించాడు..
ఒకే రోజు కొన్ని గంటల వ్యవధిలో జరిగిన ఈ రెండు దారుణ హత్యలతో కరీంనగర్ జిల్లా ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది.. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలాలను సందర్శించి ప్రత్యేకంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా మృతదేహాలను కూడా ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు సమాచారం. నిందితులపై హత్య కేసు నమోదు చేసి వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీస్ అధికారులు తెలిపారు..
సమాజం ఇంత ఇంత దారుణంగా ఎందుకు మారుతుంది?
ఆధునిక సమాజంలో నైతిక విలువలు నశించిపోతున్నాయి అనడానికి ఈ సంఘటనలే నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి. ఆస్తులతో పాటు ఇతర వాటికోసం కన్నపేగును పెంచేస్తున్న కసాయి కొడుకుల తీరుపై సానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి కిరాతకులకు చట్టం ప్రకారం కఠినమైన శిక్షలు పడాలని అధికారులు సైతం డిమాండ్ చేస్తూ వస్తున్నారు..
