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Siddipet: రాజీ మార్గమే రాజమార్గం.. చెక్ బౌన్స్ కేసులున్నవారికి బంపర్‌ ఛాన్స్‌..

Siddipet Special Lok Adalat: సిద్దిపేట జిల్లాలో ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్‌లో ఉన్న చెక్ బౌన్స్ కేసుల పరిష్కారానికి అద్భుతమైన అవకాశం లభించబోతోంది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈ నెల 18వ తేదీన జిల్లా కోర్టు కాంప్లెక్స్‌లో ప్రత్యేక లోక్ అదాలత్ నిర్వహిస్తున్నట్లు జిల్లాకు సంబంధించిన ప్రధాన న్యాయమూర్తి సుదర్శన్ ప్రకటించారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 08, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:46 PM IST
Siddipet: రాజీ మార్గమే రాజమార్గం.. చెక్ బౌన్స్ కేసులున్నవారికి బంపర్‌ ఛాన్స్‌..
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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