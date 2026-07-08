/Siddipet: రాజీ మార్గమే రాజమార్గం.. చెక్ బౌన్స్ కేసులున్నవారికి బంపర్‌ ఛాన్స్‌..

Siddipet Special Lok Adalat: సుదీర్ఘకాలంగా కోర్టుల్లో పెండింగ్లో ఉన్న కేసులను పరస్పర రాజీ మార్గం ద్వారా పరిష్కరించుకోవడం వల్ల అటు సమయం.. ఇటు డబ్బు రెండూ ఆదా అవుతాయని సిద్దిపేట జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి సుదర్శన్ స్పష్టం చేశారు. సిద్దిపేట కోర్టు కాంప్లెక్స్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఈ నెల 18వ తేదీన జిల్లాలో చెక్ బౌన్స్ కేసుల పరిష్కారం కోసం ప్రత్యేక లోక్ అదాలత్ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు.
519 చెక్ బౌన్స్ కేసుల..
ఈ సందర్భంగా.. జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుతం సిద్దిపేట జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం 1324 చెక్ బౌన్స్ కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని వెల్లడించారు.. ఇందులో ప్రాథమికంగా రెండు వర్గాల మధ్య పరస్పర అవగాహనతో క్లియర్ చేసుకునే.. 519 కేసులను ప్రత్యేకంగా గుర్తించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. వీరందరికీ ఇప్పటికే కోర్టు ద్వారా ముందస్తు నోటీసులు జారీ చేశామని.. లోక్ అదాలత్కు హాజరై తమ వివాదాలను సుహృద్భావ వాతావరణంలో పరిష్కరించుకోవాలని సూచించారు.
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు..
ముఖ్యంగా ప్రైవేటు ఫైనాన్స్ సంస్థలు, బ్యాంకులు, చిట్ ఫండ్ కంపెనీలకు సంబంధించిన చెక్ బౌన్స్ సమస్యలు రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయని న్యాయమూర్తి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి ఆర్థికపరమైన వివాదాలకు త్వరితగతిన ముగింపు పలికేందుకు గౌరవ సుప్రీంకోర్టు ప్రత్యేక ఆదేశాలు జారీ చేసిందని ఆయన గుర్తు చేశారు. అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆదేశాల అనుగుణంగానే.. ఈ నెల 18న ఈ స్పెషల్ లోక్ అదాలత్ కార్యక్రమాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
కోర్టుల చుట్టూ.. ఏళ్ల తరబడి తిరిగి మానసిక ప్రశాంతతను కోల్పోవడం కంటే.. లోక్ అదాలత్ వేదికగా ఇరుపక్షాలు ఒక అంగీకారానికి రావడం ఎంతో ఉత్తమయని.. లోక్ అదాలత్లో పరిష్కారమైన కేసులకు సంబంధించి ఎలాంటి అప్పీళ్లకు అవకాశం ఉండదు కాబట్టి.. వివాదాలు శాశ్వతంగా తొలగిపోతాయని న్యాయమూర్తి సుదర్శన్ ఈ సందర్భంగా వివరించారు. ఈ సమావేశంలో న్యాయమూర్తి సంతోష్ కుమార్తో పాటు పలువురు న్యాయవాదులు, కోర్టు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. వ్యాపారస్తులు, ఫైనాన్స్ నిర్వాహకులు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని తమ కేసులను క్లియర్ చేసుకోవాలని కోరారు.
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