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Singareni: కాగితాల్లో కొండంత.. క్షేత్రస్థాయిలో గోరంత.. సింగరేణి అక్రమాలపై కొప్పుల ఈశ్వర్!

CBI Probe Singareni: సింగరేణిలో భారీ మొత్తంలో కుంభకోణం జరుగుతుందని.. దీనిపై వెంటనే CBI దర్యాప్తు చేపట్టాలని మాజీ మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ డిమాండ్ చేశారు. లాభాల్లో ఉన్న సింగరేణిని నష్టాల్లో పడేసే ఎందుకే ఇలాంటి కుంభకోణాలకు పాల్పడుతున్నారని ఆయన ఆరోపించారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 12, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:00 PM IST
Singareni: కాగితాల్లో కొండంత.. క్షేత్రస్థాయిలో గోరంత.. సింగరేణి అక్రమాలపై కొప్పుల ఈశ్వర్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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కాగితాల్లో కొండంత.. క్షేత్రస్థాయిలో గోరంత.. సింగరేణి అక్రమాలపై కొప్పుల ఈశ్వర్!
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