Sircilla: స్మార్ట్ భిక్షాటన.. QR Codeతో రంగంలోకి దిగిన యాచకుడు!

Sircilla QR Code Beggar Latest News: మారుతున్న కాలంతోపాటు సాంకేతికత సామాన్యుడి ముంగిటకే కాదు.. బిచ్చగాళ్ల చెంతకు కూడా చేరింది. అమ్మ ధర్మం చేయండి.. చిల్లర లేకపోతే ఈ కోడ్ను స్కాన్ చేయండి.. అంటూ యాచకుడు చేస్తున్న డిజిటల్ బిగ్షాట్ అని ఇప్పుడు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. చిల్లర లేదనే సాకుతో తప్పించుకునే వారికి గట్టిగా చెక్ పెడుతూ.. సాంకేతికతను తన అవసరానికి వాడుతున్న అతడి తీరును చూసి స్థానికులు సైతం ఎంతగానో ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు..
సిరిసిల్ల పట్టణంలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే గాంధీ చౌక్ ప్రాంతంలో గత కొన్ని రోజులుగా ఒక దృశ్యం కనిపిస్తూ వస్తోంది.. సాధన యాచకులు తిన్నే పట్టుకొని అడుక్కుంటారు.. కానీ ఈ వ్యక్తి మాత్రం ఒక చేతిలో గిన్నెతో పాటు మరో చేతిలో ఫోన్ పే QR Code ఉన్న బోర్డును పట్టుకొని వీధుల్లో తిరుగుతూ ఉన్నాడు. పట్టణంలోని వ్యాపార సముదాయంతో పాటు హోటల్లు, ప్రధానం కూడళ్ల వద్ద వెళ్తూ దాతలను భిక్షాటన చేయమని అడుగుతూ ఉన్నాడు..
ప్రస్తుత రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరు QR Code వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ కే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ వస్తున్నారు. చాలా మంది జేబుల్లో చిల్లర నగదు ఉండడం లేదు. ఎవరైనా దానం అడిగితే.. చిల్లర లేదు నాయనా అని చెప్పి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా సదరు యాచకుడు డిజిటల్ బాట పట్టాడు.. ఎవరైనా చిల్లర లేదని చెబితే. వెంటనే తన చేతిలో ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ ను చూపిస్తూ.. అయ్యా స్కాన్ చేసి రూపాయి లేదా రెండు రూపాయలు పంపండి అంటూ యాచి ఇస్తున్నాడు..
యాచకుడి వద్ద ఈ స్థాయి టెక్నాలజీ చూసిన స్థానికులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.. డిజిటల్ ఇండియా అంటే ఇదేనేమో.. చిల్లర లేదని అబద్ధం చెప్పే పరిస్థితి లేకుండా పోయిందని.. కొందరు సరదాగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. మరికొందరైతే టెక్నాలజీ ఏ స్థాయికి చేరుకుందో చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు.. స్మార్ట్ఫోన్ వాడకం పెరగడంతో యాచకులు కూడా అప్డేట్ అవ్వక తప్పడం లేదని కొంతమంది భావిస్తున్నారు. ఈ వినూత్న భిక్షాటనకు సంబంధించిన ఫోటోలతో పాటు వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. అంతేకాకుండా దీనిపై సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కూడా వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.
