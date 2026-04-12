English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Karim Nagar City
Sircilla: స్మార్ట్ భిక్షాటన.. QR Codeతో రంగంలోకి దిగిన యాచకుడు!

QR Code Beggar Viral News: ఓ యాచకుడు భిక్షాటన చేస్తున్న తీరు ఇప్పుడు పెద్ద చర్చనీ అంశానికి దారితీసింది.. సిరిసిల్లలోని గాంధీ చౌక్ వద్ద ఓ యాచకుడు క్యూఆర్ కోర్టు పట్టుకొని యాచిస్తున్న తీరును చూసి స్థానికులంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు కూడా ఇప్పుడు వైరల్ గా మారాయి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 12, 2026, 01:34 PM IST

Trending Photos

Dhar Husband Murder Case: మరీ ఇంత కన్నింగ్ ఏంట్రా..?... భర్త నల్లగా ఉన్నాడని ప్రియుడితో కలిసి భార్య ఏంచేసిందంటే..?..
6
Madhya pradesh
Dhar Husband Murder Case: మరీ ఇంత కన్నింగ్ ఏంట్రా..?... భర్త నల్లగా ఉన్నాడని ప్రియుడితో కలిసి భార్య ఏంచేసిందంటే..?..
krithi Shetty: నన్ను&#039;ఐరన్ లెగ్&#039;, &#039;బ్యాడ్‌ లక్&#039; అంటున్నారు.. ఇంటర్వ్యూలో ఎమోషనల్ అయిన కృతి శెట్టి
5
Krithi Shetty
krithi Shetty: నన్ను'ఐరన్ లెగ్', 'బ్యాడ్‌ లక్' అంటున్నారు.. ఇంటర్వ్యూలో ఎమోషనల్ అయిన కృతి శెట్టి
Tirumala Darshan 2025-26: 2025-26లో తిరుమల శ్రీవారి దర్శనాలకు రికార్డు.. హుండీ ఆదాయం ఎంతంటే..!
5
Tirumala Darshan 2025-26
Tirumala Darshan 2025-26: 2025-26లో తిరుమల శ్రీవారి దర్శనాలకు రికార్డు.. హుండీ ఆదాయం ఎంతంటే..!
Aadhaar: జర జాగ్రత్త! ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోతే వారి ఆధార్ కార్డును ఇలా చేయాల్సిందే.. లేదంటే ఇబ్బందులే!
6
Aadhaar deactivation process
Aadhaar: జర జాగ్రత్త! ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోతే వారి ఆధార్ కార్డును ఇలా చేయాల్సిందే.. లేదంటే ఇబ్బందులే!
Sircilla QR Code Beggar Latest News: మారుతున్న కాలంతోపాటు సాంకేతికత సామాన్యుడి ముంగిటకే కాదు.. బిచ్చగాళ్ల చెంతకు కూడా చేరింది. అమ్మ ధర్మం చేయండి.. చిల్లర లేకపోతే ఈ కోడ్ను స్కాన్ చేయండి.. అంటూ యాచకుడు చేస్తున్న డిజిటల్ బిగ్షాట్ అని ఇప్పుడు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. చిల్లర లేదనే సాకుతో తప్పించుకునే వారికి గట్టిగా చెక్ పెడుతూ.. సాంకేతికతను తన అవసరానికి వాడుతున్న అతడి తీరును చూసి స్థానికులు సైతం ఎంతగానో ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు..

Add Zee News as a Preferred Source

సిరిసిల్ల పట్టణంలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే గాంధీ చౌక్ ప్రాంతంలో గత కొన్ని రోజులుగా ఒక దృశ్యం కనిపిస్తూ వస్తోంది.. సాధన యాచకులు తిన్నే పట్టుకొని అడుక్కుంటారు.. కానీ ఈ వ్యక్తి మాత్రం ఒక చేతిలో గిన్నెతో పాటు మరో చేతిలో ఫోన్ పే QR Code ఉన్న బోర్డును పట్టుకొని వీధుల్లో తిరుగుతూ ఉన్నాడు. పట్టణంలోని వ్యాపార సముదాయంతో పాటు హోటల్లు, ప్రధానం కూడళ్ల వద్ద వెళ్తూ దాతలను భిక్షాటన చేయమని అడుగుతూ ఉన్నాడు..

ప్రస్తుత రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరు QR Code వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ కే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ వస్తున్నారు. చాలా మంది జేబుల్లో చిల్లర నగదు ఉండడం లేదు. ఎవరైనా దానం అడిగితే.. చిల్లర లేదు నాయనా అని చెప్పి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా సదరు యాచకుడు డిజిటల్ బాట పట్టాడు.. ఎవరైనా చిల్లర లేదని చెబితే.  వెంటనే తన చేతిలో ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ ను చూపిస్తూ.. అయ్యా స్కాన్ చేసి రూపాయి లేదా రెండు రూపాయలు పంపండి అంటూ యాచి ఇస్తున్నాడు..

Also Read:TS Inter Results 2026: తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాల్లో అమ్మాయిలదే హవా.. 83.72 శాతంతో మేడ్చల్ టాప్..!

యాచకుడి వద్ద ఈ స్థాయి టెక్నాలజీ చూసిన స్థానికులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.. డిజిటల్ ఇండియా అంటే ఇదేనేమో.. చిల్లర లేదని అబద్ధం చెప్పే పరిస్థితి లేకుండా పోయిందని.. కొందరు సరదాగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. మరికొందరైతే టెక్నాలజీ ఏ స్థాయికి చేరుకుందో చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు.. స్మార్ట్‌ఫోన్ వాడకం పెరగడంతో యాచకులు కూడా అప్డేట్ అవ్వక తప్పడం లేదని కొంతమంది భావిస్తున్నారు. ఈ వినూత్న భిక్షాటనకు సంబంధించిన ఫోటోలతో పాటు వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. అంతేకాకుండా దీనిపై సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కూడా వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.

Also Read:TS Inter Results 2026: తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాల్లో అమ్మాయిలదే హవా.. 83.72 శాతంతో మేడ్చల్ టాప్..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

SircillaSircilla NewsSircilla Latest NewsQr Code BeggarDigital Begging

Trending News