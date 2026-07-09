/సిరిసిల్ల జిల్లాలో వింత ఘటన.. ప్రియురాలి పెళ్లి ఆపడానికి ఊరంతా పోస్టర్లు వేసిన యువకుడు!

Sircilla Love Poster Issue: రాజన్నసిరిసిల్లా జిల్లా తంగళ్లపల్లిలో వింత ఘటన చోటు చేసుకుంది. తాను ప్రేమిస్తున్న యువతిని వేరే వ్యక్తికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నారని ఓ యువకుడు వినూత్న నిరసన చేపట్టాడు. తమ ప్రేమ విషయం వరుడికి కూడా తెలిసినప్పటికీ, కేవలం 16 తులాల బంగారం కోసం అతను ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకున్నాడని ఆ పోస్టర్లలో పేర్కొన్నారు. ఈ అబ్బాయి పోస్టర్లు అంటిస్తున్న వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటనపై యువతి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన ఈ యువతి, యువకుడు ఏడేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. అయితే ఆమె కుటుంబ సభ్యులు వారి ప్రేమను ఇష్టపడక, వేరే వ్యక్తితో పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఇంట్లో ఎంత చెప్పినా వారు వినడం లేదని, పెద్దలను ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకోవాలని ప్రయత్నించినప్పటికీ ఫలితం లేకపోవడంతో ప్రియుడు తీవ్ర మనస్థాపానికి గురయ్యాడు. 16 తులాల బంగారం కోసమే తంగళ్లపల్లికి చెందిన మరో వ్యక్తి తన ప్రేమించిన అమ్మాయిని బలవంతంగా పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడని ఆ యువకుడు వాపోతున్నాడు. తన ప్రేమను ఎలాగైనా గెలిపించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో, ప్రియుడు ఆ అమ్మాయితో దిగిన ఫోటోను , పెళ్లి చేసుకునే వ్యక్తి ఫోటోను కలిపి పోస్టర్లు సిద్ధం చేశాడు. అందులో వరుడి పేరు, ఫోన్ నంబర్లతో సహా పూర్తి వివరాలను ముద్రించాడు.
అర్ధరాత్రి సమయంలో ఈ పోస్టర్లను అంటించి వెళ్ళాడు. ఆ పోస్టర్ ప్రకారం.. తంగళ్లపల్లి గ్రామ ప్రజలకు తెలియజేయునది ఏమనగా.. నేను తాను ప్రేమించిన అమ్మాయికి ఇష్టం లేకపోయినా ఆమె తల్లిదండ్రులు బలవంతంగా పెళ్లి చేస్తున్నారని, వంగా విజయ్ గౌడ్, వంగా గోపాల్ గౌడ్లకు చెప్పినా వారు వినడం లేదని రాసుకొచ్చాడు. 16 తులాల బంగారం కోసం వారు ఈ పెళ్లికి సిద్ధమయ్యారని, తాము ఏడేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నాం అని అందులో ఉంది. అర్ధరాత్రి వేళ వీధులన్నీ, గోడలన్నీ ఈ పోస్టర్లతో నిండిపోవడంతో ఉదయం గ్రామస్తులు ఆశ్చర్యపోయారు.
ప్రధానంగా తంగళ్లపల్లి ప్రధాన కూడళ్లలో ఈ ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేయడంతో సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్ అవుతోంది. సీసీ కెమెరా ఫుటేజీలో ఆ వ్యక్తి పోస్టర్లు అంటిస్తున్న దృశ్యాలు కూడా స్పష్టంగా రికార్డు అయ్యాయి. ఈ వినూత్న నిరసన స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. అమ్మాయి బంధువులు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఏం జరుగుతుందో తెలియాల్సి ఉంది.
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