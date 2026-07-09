Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karim Nagar City
  • /సిరిసిల్ల జిల్లాలో వింత ఘటన.. ప్రియురాలి పెళ్లి ఆపడానికి ఊరంతా పోస్టర్లు వేసిన యువకుడు!

సిరిసిల్ల జిల్లాలో వింత ఘటన.. ప్రియురాలి పెళ్లి ఆపడానికి ఊరంతా పోస్టర్లు వేసిన యువకుడు!

తను ప్రేమించిన అమ్మాయిని ఆమె తల్లిదండ్రులు ఇష్టం లేకపోయినా బలవంతంగా వేరే వ్యక్తికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నారని ఓ యువకుడు వినూత్నంగా నిరసన వ్యక్తం చేశారు. సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లిలో ఈ ఉదయం నుంచి కొన్ని పోస్టర్లు వైరల్ అవుతున్నాయి. తాను ఏడేళ్లుగా ఆ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నానని, కానీ ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆమెకు ఇష్టం లేకపోయినా వేరే వ్యక్తితో పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్నారని ఆ యువకుడు ఊరంతా పోస్టర్లు అతికించారు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 09, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:48 AM IST
సిరిసిల్ల జిల్లాలో వింత ఘటన.. ప్రియురాలి పెళ్లి ఆపడానికి ఊరంతా పోస్టర్లు వేసిన యువకుడు!
Image Credit: Sircilla Love Poster IssueSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Deo రాదు.. పరిస్థితి మారదు.. కారిడార్లలో ఉపాధ్యాయుల సర్వీస్ ఫైళ్లు.. సంగారెడ్డి కలెక్టరేట్‌లో విద్యాశాఖ దారుణ పరిస్థితి..!!
Teachers service files55 min ago
2
Iran America War1 hr ago
3
Telangana urea booking1 hr ago
4
new pensions to 3 lakh eligible beneficiaries1 hr ago
5
mahabubabad1 hr ago