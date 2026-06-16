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Sircilla: అగ్గిపెట్టెలో పట్టే పట్టుచీర.. దుర్గమ్మకు సిరిసిల్ల నేతన్న అద్భుత కానుక..

Sircilla Matchbox Silk Saree: విజయవాడ శ్రీ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారికి సిరిసిల్లకు చెందిన ఓ చేనేత అత్యంత అరుదైన అగ్గిపెట్టె చీరను కానుకగా అందించారు. ఈ చీర చాలా పొడవుగా ఉన్నప్పటికీ ఎంతో సులభంగా అగ్గిపెట్టెలో మడిచి పెట్టొచ్చు. ఇది కేవలం 200 గ్రాములు మాత్రమే ఉంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 16, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:39 PM IST
Sircilla: అగ్గిపెట్టెలో పట్టే పట్టుచీర.. దుర్గమ్మకు సిరిసిల్ల నేతన్న అద్భుత కానుక..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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అగ్గిపెట్టెలో పట్టే పట్టుచీర.. దుర్గమ్మకు సిరిసిల్ల నేతన్న అద్భుత కానుక..
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