/రాజన్న సిరిసిల్లలో భారీ వర్షాలు.. తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం!

Sircilla Rains: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వ్యాప్తంగా గత రెండు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు తీవ్ర కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. ముసురు వర్షాల కారణంగా జిల్లా ప్రజల సాధారణ జీవనం స్తంభించిపోవడమే కాకుండా.. పలు ప్రాంతాల్లో ప్రమాదకర పరిస్థితులు నెలకొన్నట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలోనే గురువారం సిరిసిల్ల పట్టణంలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే.. పెద్ద బజార్ ప్రాంతంలో ఒక అనూహ్య సంఘటన చోటుచేసుకుంది.
గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు నేల తడిసి ముద్దయి.. రహదారి పక్కన ఉన్న ఒక భారీ వేప చెట్టు వేర్లు బలహీనపడడంతో ఒక్కసారిగా నేలకొరిగింది. కారు వెళ్తున్న సమయంలోనే ఈ ఘటన జరగడంతో అక్కడ ఉన్న వ్యాపారులు, బాటసారులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ ప్రమాదంలో కారు పైభాగం స్వల్పంగా దెబ్బతినగా.. వాహనం లోపల ఉన్న వ్యక్తికి అదృష్టవశాత్తు స్వల్ప గాయాలతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. వేప చెట్టు నేరుగా పడకుండా కొమ్మల వైపు కూలడంతో పెద్ద ప్రమాదం తృటిలో తప్పినట్లయింది.
మెరుపు వేగంతో స్పందించిన స్థానికులు..
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానిక నివాసితులతో పాటు దారినపోయే వాహనదారులు అత్యంత సమయస్ఫూర్తితో స్పందించారు. ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా కారు తలుపులు తెరిచి.. లోపల చిక్కుకున్న వ్యక్తిని సురక్షితంగా బయటకు తీశారు. తక్షణమే ప్రాథమిక చికిత్స అందించడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. స్థానికులు చూపిన చొరవను పలువురు అభినందించారు.
రంగంలోకి దిగిన యంత్రాంగం..
సంఘటనపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే స్థానిక పోలీసులు, మున్సిపల్ అధికారులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. జేసీబీ, కటింగ్ మిషన్ల సహాయంతో రోడ్డుకు అడ్డంగా పడిపోయిన చెట్టు కొమ్మలను వేగంగా తొలగించారు. చెట్టు కూలిపోవడంతో పెద్ద బజార్ ప్రాంతంలో నిలిచిపోయిన ట్రాఫిక్ను అధికారులు క్లియర్ చేసి.. వాహనాల రాకపోకలను యథావిధిగా పునరుద్ధరించారు.
వర్షాలు మరికొన్ని రోజుల పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ సూచించిన నేపథ్యంలో జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. పట్టణ ప్రజలు, వాహనదారులు ప్రయాణాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు వహించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వర్షపు నీరు నిలిచిన ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు.. పాతబడిన భారీ చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, పురాతన భవనాల సమీపంలో వాహనాలు నిలిపేటప్పుడు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.
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