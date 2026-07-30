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రాజన్న సిరిసిల్లలో భారీ వర్షాలు.. తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం!

Sircilla Telugu News: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వ్యాప్తంగా గత రెండు రోజులుగా భారీ వర్షాల కారణంగా జీవనం స్తంభించిపోయింది. వర్షాల ధాటికి సిరిసిల్ల పట్టణంలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే పెద్ద బజార్ ప్రాంతంలో రహదారి పక్కన ఉన్న భారీ వేప చెట్టు కూలిపోయింది. దీంతో ఒక్కసారిగా రాకపోకలు ఆగిపోయాయి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 30, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:10 PM IST
రాజన్న సిరిసిల్లలో భారీ వర్షాలు.. తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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