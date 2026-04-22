RTC Strike Update: స్తంభించిన రవాణా వ్యవస్థ.. రోడ్డెక్కిన ప్రైవేటు వాహనాలు..

Sircilla RTC Strike Update Telugu: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పిలుపులో భాగంగా సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె ఉధృతంగా కొనసాగుతోంది. కార్మికులందరూ విధులను బహిష్కరించి నిరసనల్లో పాల్గొనడంతో ప్రభుత్వ రవాణా వ్యవస్థ పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. సిరిసిల్లతోపాటు వేములవాడ దిబోకు చెందిన వందలాది బస్సులు డిపోలకే పరిమితమయ్యాయి.. అయితే ప్రయాణికుల ఇబ్బందులను గమనించిన యంత్రాంగం ప్రైవేటు వాహనాలను అనుమతించడంతో జిల్లాలో ప్రైవేటు బస్సులు యధావిధిగా నడుస్తూ ఉన్నాయి.
సమ్మె ప్రభావంతో బుధవారం ఉదయం నుంచి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని ప్రధాన డిపోలు నిశ్శబ్దంగా మారిపోయాయి.. వేములవాడ తో పాటు సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, కామారెడ్డి, సిద్దిపేట డిపోలకు చెందిన బస్సులు కూడా నిలిచిపోయాయి. దీనివల్ల నిత్యం వేల సంఖ్యలో ప్రయాణించే సామాన్య ప్రజలతో పాటు వేములవాడ రాజన్న దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు..
ఆర్టీసీ బస్సులు అందుబాటులో లేకపోవడంతో జిల్లా యంత్రాంగం ప్రైవేటు డ్రైవర్లతో పాటు వాహనాలతో ప్రత్యామ్నాయంగా ఏర్పాట్లను చేసింది. సిరిసిల్ల పాత బస్టాండ్ వద్ద ప్రైవేట్ బస్సులతో పాటు మినీ వ్యాన్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దీంతో ప్రయాణికులకు కొంతమేర ఊరట లభించింది. కరీంనగర్, కామారెడ్డి మార్గాల్లో ప్రైవేటు వాహనాలు నడుస్తుండడంతో అత్యవసర పనులు ఉన్నవారు గమ్యస్థానాలకు చేరుకోగలుగుతున్నారు అయితే సాధారణ రోజుల్లో కంటే రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
మరోవైపు ఆర్టీసీ కార్మికులు తమ డిమాండ్ల సాధన కోసం ఆందోళన ఉదృతం చేశారు. సిరిసిల్ల కొత్త బస్టాండ్ వద్దకు భారీ సంఖ్యలో చేరుకున్న కార్మికులతో పాటు నాయకులు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రత్యేకమైన నినాదాలు చేస్తున్నారు. మా న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించే వరకు విధుల్లో చేరే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు. కార్మికుల నిరసనతో కొత్త బస్టాండ్ ప్రాంగణంలో వాహనాలు నిలిచిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా పోలీసులు భారీగా మోహరించినట్లు సమాచారం.
ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృశ్య ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాలను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలని.. ప్రైవేట్ వాహనాల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. సమ్మె ఎప్పుడు ముగుస్తుందనే అంశంపై స్పష్టత లేకపోవడంతో సామాన్యుల్ లో ఆందోళన వ్యక్తం అవుతుంది. అయితే అధికారులు మాత్రం త్వరలోనే ఆర్టీసీకి సంబంధించిన సంఘాల నేతలతో చర్చించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది.
