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వాన దేవుడా రావా ఉయ్యాలో.. వర్షాల కోసం సిరిసిల్ల పల్లెలో బతుకమ్మలు..

Telangana Rain Deficit: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో వర్షాల కోరత ఇప్పటికీ ఉండడం కారణంగా అక్కడక్కడ గ్రామస్తులు ప్రత్యేకమైన పద్ధతుల్లో వరుణ దేవుడిని కొలుస్తున్నారు.. తాజాగా మర్రిగడ్డ గ్రామంలో మహిళలంతా బతుకమ్మ దేవుడిని వర్షం కురిపించాలి అని కోరారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 27, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:59 PM IST
వాన దేవుడా రావా ఉయ్యాలో.. వర్షాల కోసం సిరిసిల్ల పల్లెలో బతుకమ్మలు..
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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వాన దేవుడా రావా ఉయ్యాలో.. వర్షాల కోసం సిరిసిల్ల పల్లెలో బతుకమ్మలు..
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