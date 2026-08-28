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Karimnagar: ఇది కదా ప్రేమంటే... బస్సును ఆపి మరీ తన సోదరుడికి రాఖీ కట్టిన అక్క.. వీడియో వైరల్..

Sister ties rakhi to rtc driver: రోడ్డు మీద బస్సును ఆపి మరీ మహిళ తన సోదరుడికి రాఖీ కట్టింది. కరీంనగర్ పరిధిలోచోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 28, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:53 PM IST
Karimnagar: ఇది కదా ప్రేమంటే... బస్సును ఆపి మరీ తన సోదరుడికి రాఖీ కట్టిన అక్క.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: womantiesrakhitortcdriverkarimnagar

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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