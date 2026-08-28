/Karimnagar: ఇది కదా ప్రేమంటే... బస్సును ఆపి మరీ తన సోదరుడికి రాఖీ కట్టిన అక్క.. వీడియో వైరల్..

Sister ties rakhi to rtc driver in karimnagar: దేశ మంతటా ఎక్కడ చూసిన రాఖీపండగ సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. ప్రజలంతా తమ సోదరుల ఇళ్లకు చేరుకుని రాఖీ పండగలను సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. రాఖీని అక్కాచెల్లెమ్మలు, అన్నదమ్మల సోదర ప్రేమకు గుర్తుగా చెప్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో రాఖీ వేళ కరీంనగర్ పరిధిలో ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది.
విధుల్లో ఉన్న ఆర్టీసీ డ్రైవర్కు రాఖీ కట్టిన అక్క
గోదావరిఖని నుండి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న ఆర్టీసీ డ్రైవర్ రాజుకు రాజీవ్ రహదారిపై బస్సు ఆపించి రాఖీ కట్టిన అక్క స్వప్న
కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండలం రేణిగుంట వద్ద విధుల్లో ఉన్న తన తమ్ముడికి రాఖీ కట్టిన అక్క pic.twitter.com/7Lj6R3Daxn
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 28, 2026
ఆర్టీసీ డ్రైవర్ గా విధులలో ఉన్న తన సోదరుడికి బస్సు ఆపి మరీ రాఖీని కట్టి తన ప్రేమను చాటుకుంది. పెద్దపల్లి జిల్లాలో గోదావరిఖని నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న ఆర్టీసీ డ్రైవర్ రాజుకు అక్క పండగ వేళ ఊహించని సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చింది.
తన సోదరుడు పంగల వేళ కూడా డ్యూటీలో ఉండటంతో సదరు మహిళ నేరుగా బస్ ఎక్కడుందో అక్కడకు వెళ్లింది. కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండలం రేణిగుంట వద్ద బస్ ఉందని తెలుసుకున్న అక్క స్వప్న రాజీవ్ రహదారిపై బస్సును ఆపించింది.
వెంటనే రాఖీని, మంగళ హరతిని తీసి తన సోదరుడికి బస్సులోనే అందరు చూస్తుంగా రాఖీని కట్టి తన ప్రేమను చాటుకుంది.
అక్కడున్న వారు ఈ ఆత్మీయమైన దృశ్యంను తమ ఫోన్ లలో వీడియో తీశారు. అదికాస్త ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
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