Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karim Nagar City
  • /Dharmapuri: జగిత్యాలలోని ధర్మపురిలో షాకింగ్ ఘటన.. స్కూటీలో భారీ నాగు పాము హల్ చల్.!.. వీడియో..

Dharmapuri: జగిత్యాలలోని ధర్మపురిలో షాకింగ్ ఘటన.. స్కూటీలో భారీ నాగు పాము హల్ చల్.!.. వీడియో..

Snake found inside Scooty in Jagtial:  భారీ నాగు పాము తోక స్కూటీలో కన్పించింది. దీంతో భయపడిపోయిన భక్తుడు స్కూటీ ముందు భాగాన్ని చాకచక్యంగా బైటకు తీశాడు. జగిత్యాలలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా  మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 02, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:52 PM IST
Dharmapuri: జగిత్యాలలోని ధర్మపురిలో షాకింగ్ ఘటన.. స్కూటీలో భారీ నాగు పాము హల్ చల్.!.. వీడియో..
Image Credit: cobrainscootydharmapurivideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dharmapuri: జగిత్యాలలోని ధర్మపురిలో షాకింగ్ ఘటన.. స్కూటీలో భారీ నాగు పాము హల్ చల్.!.. వీడియో..
2
3
4
5