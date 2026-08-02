/Dharmapuri: జగిత్యాలలోని ధర్మపురిలో షాకింగ్ ఘటన.. స్కూటీలో భారీ నాగు పాము హల్ చల్.!.. వీడియో..

Cobra found inside scooty in Dharmapuri: కొన్ని రోజులుగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కుండపోతగా వానలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో వాగులు,వంకలు పొంగిపోర్లుతున్నాయి. దీంతో వరద నీళ్లలో పాములు, కొండ చిలువలు తరచుగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురౌతున్నారు. జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురిలో గోదావరినది భారీ వర్షాలతో పొంగిపోర్లుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ధర్మపురిలో స్థానికంగా ఒక వ్యక్తి స్కూటీలో భారీ నాగు పాము దూరింది. దీన్ని అతగాడు గమనించడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్లైంది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైలర్గా మారింది.
జగిత్యాల జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారు కొలువైన ధర్మపురి పట్టణంలో ఒక ఆసక్తికరమైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా ఉంటున్న ఒక వ్యక్తి స్యూటీలో భారీ నాగు బైటపడింది. దీంతో ఇది గమనించిన అతను షాక్ కు గురయ్యాడు. వెంటనే రోడ్డుపైన తన స్యూటీని నిలిపివేశాడు.
అక్కడున్న వారంతా పామును ఆసక్తిగా గమనించారు. స్కూటీ ముందు భాగంలో పాము దూరిపోయింది. అతి కష్టం మీద పామును బైక్ మెకానిక్ బైటకు తీశాడు. ముందుగా స్కూటీ ముందు భాగాన్ని (ఫ్రంట్ ప్యానల్) స్క్రూ డ్రైవర్తో విప్పాడు.
ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా పామును పట్టుకుని బయటకు తీసి డబ్బాలో బంధించాడు. కోబ్రాను పట్టుకొవడంతో స్థానికులు, వాహనదారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత దాన్ని సమీపంలోని పొలం చెట్లలోకి తీసుకెళ్లి వదిలేశాడు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.