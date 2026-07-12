Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karim Nagar City
  • /సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ శంకుస్థాపనలో హైడ్రామా.. సభలోకి దూసుకొచ్చిన పాములు.. Video

సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ శంకుస్థాపనలో హైడ్రామా.. సభలోకి దూసుకొచ్చిన పాములు.. Video

Jagtial Central University: జగిత్యాల జిల్లాలో ప్రతిష్టాత్మక కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయం శంకుస్థాపన వేడుకల్లో ఊహించని పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అత్యంత ఘనంగా సాగుతున్న ఈ సభా ప్రాంగణంలోకి అకస్మాత్తుగా పాములు ప్రవేశించడంతో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 12, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:12 PM IST
సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ శంకుస్థాపనలో హైడ్రామా.. సభలోకి దూసుకొచ్చిన పాములు.. Video
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ శంకుస్థాపనలో హైడ్రామా.. సభలోకి దూసుకొచ్చిన పాములు.. Video
Snakes video7 min ago
2
telangana news15 min ago
3
Heroins Turned Villains29 min ago
4
Government School47 min ago
5
Rajinikanth1 hr ago