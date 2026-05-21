/Karimnagar: కరీంనగర్ జలాశయాలపై మట్టి మాఫియా పంజా.. కోట్లలో వ్యాపారం, నిమ్మకు నీరెత్తిన అధికారులు!

Karimnagar Soil Mafia: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని ప్రధాన జలాశయాలు ప్రస్తుతం అక్రమ మట్టి దారులకు అడ్డగా మారాయి. నీటి నిల్వలు తగ్గి.. బ్యాక్ వాటర్ వెనక్కి వెళ్లడమే ఆలస్యం.. ముంపు గ్రామాల భూములపై మట్టి మాఫియా పంజా విసురుతోంది. లోయర్ మానేరు డ్యాం, అప్పర్ మానేరు, మధ్య మానేరు జలాశయాల పరివాహక ప్రాంతాల్లో రాత్రింబగళ్లు యదేచ్చగా సాగుతున్న ఈ అక్రమ తవ్వకాలు పర్యావరణానికి తీవ్ర నష్టం చేకూరుస్తున్నాయి. కోట్ల రూపాయల విలువైన ప్రభుత్వ సంపద కొల్లగొడుతున్నప్పటికీ.. నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్న అధికారుల తీరుపై స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు..
ఎండ తీవ్రతకు జలాశయాల్లోని నీటిమట్టాలు అడుగంటి పోవడంతో.. ముంపునకు గురైన రెవెన్యూ భూములు బయటపడుతున్నాయి. ఈ భూముల్లోని అత్యంత ఫలవంతమైన, నాణ్యమైన మట్టిపై మాఫియా కన్ను పడింది. ఎలాంటి అనుమతులు లేకున్నప్పటికీ వందలాది ఇసుక ట్రాక్టర్లతో పాటు జేసీబీలు, టిప్పర్లతో రంగంలోకి దిగుతున్నారు. రోజుకు వందల ట్రిప్పుల మట్టిని ఇటు ఇసుక బట్టీలకు, అటు రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్ల పూడిక పనులకు తరలిస్తూ రూపాయలు కోట్లలో వ్యాపారం చేస్తున్నారు.
ఈ అక్రమ రవాణాను అడ్డుకోవలసిన నీటిపారుదల, రెవెన్యూ, మైనింగ్, పోలీస్ శాఖల మధ్య కనీస సమన్వయం కరువైంది. ఏ శాఖను ప్రశ్నించినప్పటికీ.. మా పరిధిలోకి రాదు అంటూ కాలయాపన చేస్తుండడం అక్రమార్కులకు వరంగా మారింది. జలాశయ పరిధి ఇరిగేషన్ శాఖకు చెందితే.. భూమిపై హక్కులు రెవెన్యూ శాఖకు ఉంటాయి. ఖనిజ సంపద కాబట్టి మైనింగ్ శాఖ చర్యలు తీసుకోవాలి. కానీ ఏ ఒక్క శాఖ కూడా దీనిపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టడం లేదు. ఈ శాఖల మధ్య ఉన్న సమన్వయ లోపమే మాఫియాకు రక్షణ కవచంగా నిలుస్తోందని స్పష్టం అవుతుంది..
గతంలో కొన్నిచోట్ల స్థానికులు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ అధికారులు మొక్కుబడి తనిఖీలతో సరిపెట్టారే తప్ప శాశ్వత చర్యలు తీసుకోలేదు. ఉన్నతాధికారులు స్పందించి జలాశయాల వద్ద ప్రత్యేక పోస్టులను ఏర్పాటు చేయాలని.. అక్రమ తవ్వకాలకు పాల్పడితే వారిపై పీడియా నమోదు చేయాలని బాధితులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి జలాశయాలను గుల్ల చేస్తున్న మట్టి మాఫియా పై ప్రత్యేకమైన ఉక్కు పాదం మోపాలని ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ప్రజలు కోరుతున్నారు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.