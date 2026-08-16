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Jagtial: జగిత్యాలలో దారుణం.. అత్తను పరిగెత్తించి కత్తితో దాడి చేసిన అల్లుడు.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?

Son in law attacks in jagtial:  గాంధీ నగర్ లో  ఇల్లు ముందు ఊడుస్తున్న అత్తపై అల్లుడు కత్తితో దాడికి దిగాడు.  ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర దుమారంగా మారింది.  జగిత్యాల ఘటనపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 16, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:57 PM IST
Jagtial: జగిత్యాలలో దారుణం.. అత్తను పరిగెత్తించి కత్తితో దాడి చేసిన అల్లుడు.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?
Image Credit: jagtial(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Jagtial: జగిత్యాలలో దారుణం.. అత్తను పరిగెత్తించి కత్తితో దాడి చేసిన అల్లుడు.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?
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