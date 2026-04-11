Jagtial: అమ్మ అనుకున్నాడు.. కానీ భారమనుకున్నాడు.. జగిత్యాల జిల్లాలో దారుణం!

Jagtial Crime News: కన్న ప్రేమను మరిచి ఓ కసాయి కొడుకు తల్లిని చంపిన ఘటన జగిత్యాల జిల్లాలోని మల్లాపూర్ మండలంలో చోటుచేసుకుంది. వృద్ధురాలైన తల్లిని రాత్రి ఎవరూ లేనిది చూసి కొడుకు అతి దారుణంగా కొట్టి చంపాడు. ఇప్పుడు ఈ ఘటనతో మల్లాపూర్ లో విషాద ఛాయలు నెలకొన్నాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 11, 2026, 01:52 PM IST

Jagtial Crime News: కన్న ప్రేమ కరువైపోయింది.. మానవత్వం మంటగలిసిపోయింది.. 9 నెలలు మోసి.. కనిపించిన తల్లిని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకోవాల్సిన కొడుకే కాల యముడుగా మారిపోయాడు.. వయస్సు మళ్లీనా తల్లిని పోషించడం భారమని భావించిన ఓ వ్యక్తి.. కనికరం లేకుండా ఆమెను హత్య చేసిన ఘటన జగిత్యాల జిల్లా మల్లాపూర్ మండలం కేంద్రంలో జరిగింది. కన్నతల్లి అని ఎలాంటి ప్రేమ లేకుండా ఆ తల్లిని హతమార్చిన ఘటన ఇప్పుడు మండల వ్యాప్తంగా విషాధాన్ని నెలకొనేలా చేసింది.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

మల్లాపూర్ మండల కేంద్రానికి చెందిన కడుదుల వెంకు (90) అనే వృద్ధురాలు తన కుమారుడు సాంబయ్య వద్ద నివసిస్తోంది. వయస్సు పై పడటంతో ఆమె పనులన్నీ ఇతరులపైనే ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. అయితే, గత కొంతకాలంగా తల్లిని పోషించడంపై కుమారుడు సాంబయ్య అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. తల్లికి సేవ చేయడం ఇష్టం లేక.. ఆమెను వదిలించుకోవాలని క్రూరమైన ఆలోచనలు పడ్డాడు..

శనివారం రాత్రి  అందరూ నిద్రిస్తున్న సమయంలో..సాంబయ్య తన తల్లి వెంకుపై ఒక్కసారిగా దాడికి పాల్పడ్డాడు. వృద్ధురాలు అని కూడా చూడకుండా విచక్షణారహితంగా కొట్టడంతో ఆమె తీవ్ర గాయాల పాలయ్యింది. అలాగే 90 ఏళ్లు వయస్సులో ఆ దెబ్బలను తట్టుకోలేక ఆ వృద్ధురాలు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలను విడిచేసింది.. తెల్లవారుజామున విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు షాక్‌కు గురయ్యారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు..

జగిత్యాల రూరల్ సిఐతో పాటు మల్లాపూర్ ఎస్సై తమ సిబ్బందితో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతదేహాన్ని పరిశీలించి.. పంచనామా నిమిత్తం స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. తల్లిని హత్య చేసిన నిందితుడు సాంబయ్యను పోలీసులు వెంటనే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై మృతురాలి బంధువులు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు.. కన్నతల్లిని చంపుకోవడం అత్యంత హీనమైన చర్యని.. నిందితుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులకు బంధువులు తెలిపారు. ఈ దారుణ ఘటనతో మల్లాపూర్ మండలంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

