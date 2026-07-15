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Tirumala Special Train: తిరుమల భక్తులకు సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి గుండా స్పెషల్ ట్రైన్.. డిటెయిల్స్..

Tirupati special Train:   నాందేడ్  నుంచి స్పెషల్ ట్రైన్ కోరుట్ల, జగిత్యాల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జమ్మికుంట మీదుగా తిరుపతికి చేరుకుంటుందని అధికారులు వెల్లడించారు. దీంతో శ్రీవారి దర్శనాలకు వెళ్లాలనుకునే భక్తులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 15, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:14 PM IST
Tirumala Special Train: తిరుమల భక్తులకు సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి గుండా స్పెషల్ ట్రైన్.. డిటెయిల్స్..
Image Credit: tirupatinews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala Special Train: తిరుమల భక్తులకు సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి గుండా స్పెషల్ ట్రైన్.. డిటెయిల్స్..
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