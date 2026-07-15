/Tirumala Special Train: తిరుమల భక్తులకు సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి గుండా స్పెషల్ ట్రైన్.. డిటెయిల్స్..

South central railway special Train for Tirumala devotees: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తుల తరలి వస్తారు. టైన్ లు, విమానాలు, ప్రత్యేక వాహనాలు, బస్సులు మొదలైన వాటిల్లో తిరుమలకు చేరుకుంటున్నారు. తిరుమల నిత్యం భక్తులతో రద్దీగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో రద్దీ నేపథ్యంలో ఇండియన్ రైల్వేస్ ప్రత్యేకంగా రైళ్లను కేటాయిస్తుంది. తాజాగా.. నాందెడ్ నుంచి తిరుపతికి మరో స్పెషల్ రైలును సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే అనౌన్స్ చేసింది.
నిజామాబాద్, కరీంనగర్, జగిత్యాల జిల్లాల నుంచి తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులకు ఈ రైల్వే అందుబాటులోకి రానుంది. నాందేడ్ - తిరుచానూరు (07603, 07604) మధ్య కొత్తగా వారాంతపు ప్రత్యేక రైలు సర్వీసును అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. నాందేడ్ నుంచి ఈ రైలు మొదలై.. నిజామాబాద్, ఆర్మూర్, కోరుట్ల, జగిత్యాల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి రూట్లలో వెళ్లి తిరుపతికి చేరుకుంటుంది. నాందేడ్ - తిరుచానూరు (07603), తిరుచానూరు - నాందేడ్ (07604) నంబర్లతో నడిచే ఈ ప్రత్యేక రైళ్ల ద్వారా నిజామాబాద్తో జగిత్యాల, కరీంనగర్ భక్తులకు తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్లే గొప్ప సౌకర్యంను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
ప్రతి మంగళవారం మధ్యాహ్నం 2.45 గంటలకు నాందేడ్ నుంచి ఈ ప్రత్యేక రైలు (నెం. 07603) బయలు దేరి, సాయంత్రం 5.25 గంటలకు నిజామాబాద్ జంక్షన్కు చేరుకుంటుంది. అక్కడ ఐదునిముషాలు ఆగి, సాయంత్రం 6 గంటలకు ఆర్మూర్ స్టేషన్కు చేరుకుని, అక్కడ రెండు నిమిషాల పాటు ఆగుతుంది. ఆతర్వాత వరుసగా కోరుట్ల, జగిత్యాల, కరీంనగర్, పెద్దాపల్లి మీదుగా కొన్ని నిముషాల పాటు ఆగుతూ బుధవారం రోజు ఉదయం 11 గంటలకు తిరుచానూరు చేరుకుంటుంది. మరల ప్రతి బుధవారం
మధ్యాహ్నం 1.20 గంటలకు తిరుచానూరు స్టేషన్ నుంచి ఈ ప్రత్యేక రైలు (నెం. 07604) నాందేడ్ వైపునకు బయలు దేరుతుంది. మరల మార్గ మధ్యంలోని పైన చెప్పిన స్టేషన్ లలో ఆగుతూ మరుసటి రోజు ఉదయం నాందెడ్ కు చేరుకుంటుందని రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు.
ఈ ప్రత్యేక వీక్లి రైలు సేవలు జులై 21వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమై.. ఆగస్టు 26వ తేదీ వరకు మాత్రమే ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంటాయని రైల్వే అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
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