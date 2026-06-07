/Telangana: రైతులకు షాక్.. వరి కొయ్యలు కాలిస్తే రూ.20,000 వరకు జరిమానా!

Stop Stubble Burning Latest News: పంట చేతికొచ్చిన ఆనందంలో వరికోయ్యలను తగలబెడుతున్న రైతులకు వ్యవసాయ, పంచాయతీరాజ్ అధికారులు గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. వరి కొయ్యలను కాల్చడం వల్ల పర్యావరణానికి ఊహించని ముప్పు వాటిల్లడమే కాకుండా.. క్రమంగా భూసారం దెబ్బతింటుందని అధికారులు పదే పదే చెప్పినప్పటికీ కొందరు రైతులు మాత్రం వారి మాటలు పెడచెవిన పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు యంత్రాంగం సిద్ధమైంది. అలాగే అధికారుల మాటలు వినని రైతులకు యంత్రాంగం ఊహించని షాక్ ఇస్తోంది..
5000 వరకు జరిమానా..
జగిత్యాల జిల్లా కథలాపూర్ మండలం పరిధిలోని రాజారాంతాండ గ్రామంలో నిన్న ఒక రైతుకు అధికారులు ఊహించని షాక్ ఇచ్చారు. పొలంలో వరి కొయ్యలను తగలబెడుతున్నందుకుగాను.. స్థానిక పంచాయతీ కార్యదర్శి సదరు రైతుకు దాదాపు రూ.5 వేల రూపాయల వరకు జరిమానాలను విధించారు. ఈ ఘటన స్థానిక రైతుల్లో ఒక్కసారిగా కలకలం రేపింది. ప్రభుత్వ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే.. ఎంతటి వారైనా జరిమానా తప్పదని అధికారులు ఈ చర్యల ద్వారా స్పష్టమైన సంకేతాలు పంపుతున్నారు.
జీవో నెం. 27 ప్రకారం కఠిన చర్యలు..
పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు భూసార రక్షణ ధ్యేయంగా ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన GO MS NO 27 ప్రకారం.. వరి కొయ్యలు కాల్చే వారిపై కఠినమైన జరిమానాలు విధించాలనే అధికారాన్ని గ్రామపంచాయతీలకు కల్పించారు. తొలిసారి తప్పు చేస్తే.. దాదాపు రూ.5 వేల వరకు జరిమానా విధించాలని.. పదే పదే అదే తప్పులు చేస్తే నష్ట తీవ్రతను బట్టి గరిష్టంగా రూ.20 వేల వరకు జరిమానా విధించే అధికారం గ్రామపంచాయతీ కార్యదర్శికి ఉంటుంది. వరి కొయ్యలను కాల్చడం వల్ల భూమిలోని మిత్ర పురుగులతో పాటు సూక్ష్మజీవులు చనిపోయి భూమిని సహాయంగా మారుతుంది.. దీనివల్ల వచ్చే పంటకు పెట్టుబడి ఖర్చు విపరీతంగా పెరుగుతుందని.. జిల్లాకు సంబంధించిన వ్యవసాయ అధికారులు తెలుపుతున్నారు..
రైతులు ప్రత్యామ్నాయాలు ఎంచుకోవాలి..
పంట అవశేషాలను తగలబెట్టే సాంప్రదాయానికి స్వస్తి చెప్పాలని వ్యవసాయ అధికారులు కోరుతున్నారు.. కొయ్యలను కాల్చడానికి బదులుగా రోటవేటర్ సహాయం లేదా అత్యాధునిక యంత్రాల సహాయంతో వాటిని భూమిలోనే దున్నేయాలని.. తద్వారా అవి కుళ్లిపోయి భూమికి మంచి సేంద్రీయ ఎరువుగా మారుతాయని సూచిస్తున్నారు. జరిమానాల బారిన పడి ఆర్థికంగా నష్టపోకుండా.. రైతులంతా బాధ్యతగా వ్యవహరించి పర్యావరణాన్ని కాపాడాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తూ వస్తున్నారు..
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