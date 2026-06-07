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Telangana: రైతులకు షాక్.. వరి కొయ్యలు కాలిస్తే రూ.20,000 వరకు జరిమానా!

Stop Stubble Burning: పంట పండిన ఆనందంలో.. ధాన్యం ఇంటికి రాగానే కొంతమంది వరి కొయ్యలను తగలబెడుతున్నారు... ఇలా తగలబెట్టే వారికి అధికారులు షాక్ ఇస్తూ వస్తున్నారు. తాజాగా జగిత్యాల జిల్లాలో ఓ రైతుకు జరిమానా కూడా విధించారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 07, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:38 AM IST
Telangana: రైతులకు షాక్.. వరి కొయ్యలు కాలిస్తే రూ.20,000 వరకు జరిమానా!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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