Meeseva: సీట్లు పోతాయేమోనన్న భయం.. మీసేవ కేంద్రాల వద్ద విద్యార్థుల పడిగాపులు..

Meeseva Server Telugu Latest News: జగిత్యాల జిల్లా వ్యాప్తంగా మీసేవ సేవలు ఒక్కసారిగా నిలిచిపోవడంతో సామాన్య ప్రజలతో పాటు ముఖ్యంగా విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మీసేవ పోర్టల్ లో చేపట్టిన సాంకేతిక నిర్వహణ కారణంగా రెండు రోజులపాటు సేవలు అందుబాటులోకి ఉండవని అధికారులు ప్రకటించడంతో జిల్లాల్లోని మీసేవ కేంద్రాలన్నీ వెలవెలబోతున్నాయి. పరీక్షలు పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులు ఇతర ఉన్నత విద్యాభ్యాసం కోసం వివిధ పరీక్షలకు అప్లై చేసుకోవడానికి మీ సేవలను ఆశ్రయిస్తూ ఉంటారు. అయితే రెండు రోజుల నుంచి మీసేవలు తాత్కాలికంగా బంద్ కావడం వల్ల విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
జగిత్యాల జిల్లా పరిధిలో మొత్తం 229 మీసేవ కేంద్రాలు ఉన్నాయి.. ప్రతిరోజు వేల సంఖ్యలో ప్రజలు వివిధ రకాల అప్లికేషన్స్ కోసం ఈ కేంద్రాలను ఆశ్రయిస్తూ ఉంటారు. అయితే హఠాత్తుగా సర్వర్లు నిలిచిపోవడంతో శనివారం ఉదయం నుంచి కేంద్రాలకు వచ్చిన వారు నిరాశతో తిరిగి వెళ్తున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి వచ్చినవారు.. సర్వర్లు పనిచేయడం లేదని తెలియడంతో అధికారులపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది..
ప్రస్తుతం వివిధ ఉన్నత విద్య కోర్సుల్లో ప్రవేశాల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. కౌన్సిలింగ్ సమయానికి క్యాస్ట్, ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్స్ తో పాటు లొకాలిటీ సర్టిఫికెట్ సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. చాలామంది అభ్యర్థులు సర్టిఫికెట్లు సమర్పించే గడువు ఆదివారం లేదా సోమవారం ముగుస్తుండడంతో వారిలో ఆందోళన మొదలైనట్లు తెలుస్తోంది. గడువులోగా సర్టిఫికెట్లు అప్లోడ్ చేయకుంటే సీట్లు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. స్కాలర్షి ప్ దరఖాస్తులకు కూడా ఈ పత్రాలు కీలకం కావడంతో విద్యార్థులు మీసేవ కేంద్రం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు..
ఈ సమస్యపై జిల్లా అధికారులు స్పందిస్తూ.. పోర్టల్ అబ్రివేషన్ పనులు జరుగుతున్నాయని.. అందుకే సర్వర్లు తాత్కాలికంగా నిలిపివేసినట్లు తెలిపారు. అత్యవసర పనులు ఉన్నవారు.. సర్టిఫికేషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేవారు సోమవారం వరకు వేచి చూడక తప్పదని స్పష్టం చేశారు. అప్పటివరకు సాంకేతిక సమస్యలన్నీ తొలగిపోయి.. సేవలు యధావిధిగా కొనసాగుతాయని అధికారులు భరోసా ఇచ్చారు.. ఇలాంటి నిర్వహణ పనులు సెలవు దినాల్లో లేదా ముందస్తు సమాచారం ఇచ్చి చేపడితే బాగుంటుందని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని సర్టిఫికెట్లు సబ్మిషన్ గడువును ప్రభుత్వం పొడిగించాలని బాధితులు డిమాండ్ కూడా చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook