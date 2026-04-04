  • Meeseva: సీట్లు పోతాయేమోనన్న భయం.. మీసేవ కేంద్రాల వద్ద విద్యార్థుల పడిగాపులు..

Meeseva: సీట్లు పోతాయేమోనన్న భయం.. మీసేవ కేంద్రాల వద్ద విద్యార్థుల పడిగాపులు..

Meeseva Server Latest News: మీసేవ పోర్టల్ అప్డేట్ చేయడం వల్ల రెండు రోజులపాటు సేవలు నిలిపివేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇప్పటికే వివిధ సర్టిఫికెట్లు అప్లై చేసుకున్న విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఉన్నత విద్య సీట్ల కోసం అప్లై చేసుకునే వారు తప్పకుండా కొన్ని రకాల సర్టిఫికెట్లు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటాయి. అయితే ఇవి ఆగిపోవడం వల్ల వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 4, 2026, 04:21 PM IST

Casting Couch: అతని పడకగదిలో కలవమన్నారు.. టాలీవుడ్ కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి న్యూయార్క్ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ బయటపెట్టిన నిజం..!
6
Tollywood casting couch
Casting Couch: అతని పడకగదిలో కలవమన్నారు.. టాలీవుడ్ కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి న్యూయార్క్ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ బయటపెట్టిన నిజం..!
iPhone 17 Pro Max: యాపిల్ 50వ వార్షికోత్సవ ధమాకా.. లక్ష రూపాయల ఐఫోన్ కేవలం రూ. 38,000కే! ఈ ఆఫర్ మళ్ళీ రాదు..!!
6
Apple 50th anniversary sale India
iPhone 17 Pro Max: యాపిల్ 50వ వార్షికోత్సవ ధమాకా.. లక్ష రూపాయల ఐఫోన్ కేవలం రూ. 38,000కే! ఈ ఆఫర్ మళ్ళీ రాదు..!!
Samantha: సమంత ప్రెగ్నెంట్..భర్త రాజ్ తో వైరల్ అవుతున్న వీడియో!
5
Samantha Pregnancy Rumours
Samantha: సమంత ప్రెగ్నెంట్..భర్త రాజ్ తో వైరల్ అవుతున్న వీడియో!
Clay Pot: చల్లని మట్టికుండ నీరు ఆరోగ్యకరమని తాగుతున్నారా? ఈ 3 తెలియకపోతే అంతే!
5
Clay Pot Water Benefits
Clay Pot: చల్లని మట్టికుండ నీరు ఆరోగ్యకరమని తాగుతున్నారా? ఈ 3 తెలియకపోతే అంతే!
Meeseva: సీట్లు పోతాయేమోనన్న భయం.. మీసేవ కేంద్రాల వద్ద విద్యార్థుల పడిగాపులు..

Meeseva Server Telugu Latest News: జగిత్యాల జిల్లా వ్యాప్తంగా మీసేవ సేవలు ఒక్కసారిగా నిలిచిపోవడంతో సామాన్య ప్రజలతో పాటు ముఖ్యంగా విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మీసేవ పోర్టల్ లో చేపట్టిన సాంకేతిక నిర్వహణ కారణంగా రెండు రోజులపాటు సేవలు అందుబాటులోకి ఉండవని అధికారులు ప్రకటించడంతో జిల్లాల్లోని మీసేవ కేంద్రాలన్నీ వెలవెలబోతున్నాయి. పరీక్షలు పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులు ఇతర ఉన్నత విద్యాభ్యాసం కోసం వివిధ పరీక్షలకు అప్లై చేసుకోవడానికి మీ సేవలను ఆశ్రయిస్తూ ఉంటారు. అయితే రెండు రోజుల నుంచి మీసేవలు తాత్కాలికంగా బంద్ కావడం వల్ల విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 

జగిత్యాల జిల్లా పరిధిలో మొత్తం 229 మీసేవ కేంద్రాలు ఉన్నాయి.. ప్రతిరోజు వేల సంఖ్యలో ప్రజలు వివిధ రకాల అప్లికేషన్స్ కోసం ఈ కేంద్రాలను ఆశ్రయిస్తూ ఉంటారు. అయితే హఠాత్తుగా సర్వర్లు నిలిచిపోవడంతో శనివారం ఉదయం నుంచి కేంద్రాలకు వచ్చిన వారు నిరాశతో తిరిగి వెళ్తున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి వచ్చినవారు.. సర్వర్లు పనిచేయడం లేదని తెలియడంతో అధికారులపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది..

ప్రస్తుతం వివిధ ఉన్నత విద్య కోర్సుల్లో ప్రవేశాల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. కౌన్సిలింగ్ సమయానికి క్యాస్ట్, ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్స్ తో పాటు లొకాలిటీ సర్టిఫికెట్ సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. చాలామంది అభ్యర్థులు సర్టిఫికెట్లు సమర్పించే గడువు ఆదివారం లేదా సోమవారం ముగుస్తుండడంతో వారిలో ఆందోళన మొదలైనట్లు తెలుస్తోంది. గడువులోగా సర్టిఫికెట్లు అప్లోడ్ చేయకుంటే సీట్లు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. స్కాలర్షి ప్ దరఖాస్తులకు కూడా ఈ పత్రాలు కీలకం కావడంతో విద్యార్థులు మీసేవ కేంద్రం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు..

ఈ సమస్యపై జిల్లా అధికారులు స్పందిస్తూ.. పోర్టల్ అబ్రివేషన్ పనులు జరుగుతున్నాయని.. అందుకే సర్వర్లు తాత్కాలికంగా నిలిపివేసినట్లు తెలిపారు. అత్యవసర పనులు ఉన్నవారు.. సర్టిఫికేషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేవారు సోమవారం వరకు వేచి చూడక తప్పదని స్పష్టం చేశారు. అప్పటివరకు సాంకేతిక సమస్యలన్నీ తొలగిపోయి.. సేవలు యధావిధిగా కొనసాగుతాయని అధికారులు భరోసా ఇచ్చారు.. ఇలాంటి నిర్వహణ పనులు సెలవు దినాల్లో లేదా ముందస్తు సమాచారం ఇచ్చి చేపడితే బాగుంటుందని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని సర్టిఫికెట్లు సబ్మిషన్ గడువును ప్రభుత్వం పొడిగించాలని బాధితులు డిమాండ్ కూడా చేస్తున్నారు.

Read more: Scorpio, Ertiga సగం ధరకే.. ఢిల్లీ కార్ బజార్‌లో రూ.30 వేలకే కారు మీ సొంతం!

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

