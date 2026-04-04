Summer Heat Waves: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ముదురుతున్న ఎండలు.. పలు ప్రాంతాలకు రెడ్ అలర్ట్..

Weather Department Alert: తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఎండలు ముదిరి పాగానా పడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలోని పలు కీలక ప్రాంతాల్లో వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని నేడు 73 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు, 17 మండలాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. దీంతో పలు ప్రాంతాలకు రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు.
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో 42 నుంచి 43 డిగ్రీల వరకు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యే అవకాశాలు ఉండనున్నాయి. మన్యం, పోలవరం, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం జిల్లాల్లో పలుచోట్ల 40-44 డిగ్రీలు రికార్డయ్యే ఛాన్సుందని రెడ్ అలర్ట్ ఇచ్చింది. కాగా ఇవాళ మన్యం గుమ్మలక్ష్మీపురంలో 41.8, చిత్తూరు పెద్దపంజనిలో 41.4, విజయనగరం వంగరలో 41.1, చాలా ప్రాంతాల్లో 39-40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
నిన్న విజయనగరం జిల్లా రాజాంలో రికార్డ్ స్థాయిలో 41.2 డిగ్రీల పగటి ఉష్ణోగ్రత నమోదు అయ్యింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలతో ప్రజలు ఉక్కపోతతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అటు తెలంగాణలో కూడా ఎండలు మంట పుట్టిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కోల్ బెల్ట్ ఏరియాలైన బెల్లంపల్లి, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్ తో పాటు రామగుండం, ఖమ్మం, భద్రాచలం వంటి ప్రాంతాల్లో ఎక్కవ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నాయిని తెలిపింది. మరో వారం పది రోజులు పాటు ఎండలు భీకరంగా ఉండనున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.