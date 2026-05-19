/Snake Video: వేముల వాడలో నాగు పాముకు ఎండ దెబ్బ.. స్నేక్ క్యాచర్ చేసిన పనికి జనాలు ఫిదా.. వీడియో వైరల్..

Snake rescued by snake catcher near Vemula Wada temple Video: కొన్ని రోజులుగా భానుడి ప్రతాపంకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు చిగురుటాకుల్లా వణికిపోతున్నాయి. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు భానుడు నిప్పులు కక్కుతున్నాడు. జనాలు ఉక్కపోతతో ఇంట్లో నుంచి అస్సలు బైటకు రావడం లేదు. ఇంట్లోనే ఉండూ ఎండ ధాటికి అల్లాడిపోతున్నారు. ఇక నోరులేని జీవాల ఇబ్బందుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల తెలంగాణలోని వేముల వాడ ఆలయంలో తరచుగా పాములు బైటకు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే అనేక పాముల్ని పట్టుకుని స్నేక్ క్యాచర్ లు అడవిలొ వదిలేశారు.
వేములవాడలో ఆసక్తికర ఘటన 🐍💧
భీమేశ్వర ఆలయం సమీపంలోని ఇంట్లోకి దూరిన నాగుపాము ఎండవేడికి తాళలేక బుసలు కొట్టింది. వెంటనే స్పందించిన స్నేక్ క్యాచర్ జగదీష్ పాముపై నీరు పోసి చల్లబరచడంతో అది శాంతించింది. అనంతరం నాగుపామును సురక్షితంగా అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు.#Vemulawada… pic.twitter.com/duYucK3o3f
— BRKNews (@BRKTelugu_1) May 19, 2026
తాజాగా.. భీమేశ్వర ఆలయం సమీపంలోని ఒక ఇంట్లో నాగు పాము దూరింది. అది సోఫా ఎక్కి కూర్చుని బుసలు కొట్టింది. ఎండ వేడి దెబ్బకు తట్టుకోలేక నీళ్ల వేటలో అక్కడకు వచ్చినట్లు గుర్తించారు. ఇంట్లోని వారు గట్టిగా కేకలు పెట్టడంతో అది సోఫాపక్కన కిటికి నుంచి రోడ్డు మీదకు వెళ్లింది.
స్నేక్ క్యాచర్ జగదీష్ కు సమాచారం అందించారు. అతను వచ్చి రోడ్డుపక్కన ఉన్నపాము మీద బాటిల్ తో నీళ్లను పోశాడు. అప్పుడు అది శాంతించింది. కొన్ని నీళ్లను కూడా తాగింది.
ఆ తర్వాత పాములను చాకచక్యంగా పట్టుకుని దగ్గరలోని అడవిలో తీసుకెళ్లి వదిలేశాడు. మొత్తంగా పాము ప్రమాదం తప్పడంతో అక్కడి వారు హమ్మయ్య అని ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
