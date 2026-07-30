Gouravelli Reservoir: సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజల దశాబ్దాల కలను సాకారం చేస్తూ.. గౌరవెల్లి రిజర్వాయర్ పర్యావరణ అనుమతులపై సుప్రీంకోర్టు చారిత్రాత్మక తీర్పునిచ్చింది. ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్కు అత్యున్నత న్యాయస్థానం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో ఎన్నో ఏళ్లుగా న్యాయపరమైన చిక్కుల్లో నలిగిపోయిన గౌరవెల్లి నిర్మాణానికి ఎట్టకేలకు మోక్షం లభించింది.
తుది దశకు ప్రాజెక్ట్..
గతంలో BRS ప్రభుత్వ హయాంలో పర్యావరణ అనుమతులు లేకుండానే.. గౌరవెల్లి ప్రాజెక్టును నిర్మిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ.. కొందరు భూ నిర్వాసితులు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ (NGT), సుప్రీంకోర్టు వనశక్తి సంస్థల ద్వారా కేసు దాఖలు చేశారు. దీంతో పనులు నిలిచిపోయాయి. అయితే, తాజాగా ఈ కేసులపై విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు.. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే మంజూరైన కీలక సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పర్యావరణ అనుమతులు పూర్తిగా చెల్లుబాటులో ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది.. ప్రస్తుతం 95 శాతం పనులు పూర్తయిన ఈ ప్రాజెక్టు.. మిగిలిన 5 శాతం పనులను కూడా త్వరితగతిన పూర్తి చేసి వినియోగంలోకి తీసుకురావడానికి మార్గం సుగమమైంది.
1.20 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు..
మొత్తం 8.23 TMCల నీటి నిల్వ సామర్థ్యంతో నిర్మిస్తున్న గౌరవెల్లి రిజర్వాయర్ పూర్తయితే.. హుస్నాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లోని 1,20,000 ఎకరాలకు పైగా ఆయకట్టుకు పుష్కలంగా సాగునీరు అందుతుంది. వర్షాభావ పరిస్థితులతో నిత్యం కరువు భయంతో అల్లాడే ఈ ప్రాంతం.. గౌరవెల్లి జలాలతో సస్యశ్యామలం కాబోతోంది. వ్యవసాయ రంగం పండుగలా మారి.. స్థానిక రైతాంగ ఆర్థిక పరిస్థితి రూపురేఖలు మారనున్నాయి.
సుప్రీంకోర్టు అనుకూల తీర్పునివ్వడంతో హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా పండగ వాతావరణం నెలకొంది. పట్టణంలోని అంబేద్కర్ చౌరస్తా వద్ద కాంగ్రెస్ నాయకులు, రైతులు భారీ ఎత్తున టపాసులు కాల్చి సంబరాలు జరుపుకున్నారు. రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి.. ఒకరికొకరు మిఠాయిలు తినిపించుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రంలో ప్రజా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత.. రవాణా, బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని సుప్రీంకోర్టులో బలమైన వాదనలు వినిపించడం వల్లే ఈ విజయం సాధ్యమైందని కొనియాడారు.. ఎంతటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనైనా రైతు ప్రయోజనాలే ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్న ప్రస్తుత ప్రజా పాలన ప్రభుత్వం నిజమైన రైతు సంక్షేమ ప్రభుత్వం అని నిరూపించుకుందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
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