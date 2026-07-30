Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karim Nagar City
  • /గౌరవెల్లి రిజర్వాయర్‌కు సుప్రీంకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్.. ప్రజల దశాబ్దాల కల నెరవేరింది..

గౌరవెల్లి రిజర్వాయర్‌కు సుప్రీంకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్.. ప్రజల దశాబ్దాల కల నెరవేరింది..

Gouravelli Reservoir Latest News: హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజల కొన్ని సంవత్సరాల కల నెరవేరింది. వివాదాస్పదంగా మారిన గౌరవెల్లి రిజర్వాయర్ పర్యావరణ అనుమతులపై (Environmental Clearance) సుప్రీంకోర్టు అద్భుతమైన తీర్పునిచ్చింది..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 30, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:33 PM IST
గౌరవెల్లి రిజర్వాయర్‌కు సుప్రీంకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్.. ప్రజల దశాబ్దాల కల నెరవేరింది..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Neeraj Chopra: కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో సత్తా చాటిన నీరజ్ చోప్రా..ఫైనల్లో అడుగుపెట్టిన ముగ్గురు భారత అథ్లెట్లు!
Neeraj Chopra13 min ago
2
Gouravelli Reservoir23 min ago
3
Viral Train Stunt Video47 min ago
4
TGSPDCL54 min ago
5
School holidays1 hr ago