/Telangana: 6 గ్యారంటీల అమలులో మా ప్రభుత్వమే ముందుంది: మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్

Telangana 6 Guarantees: తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్, మంత్రి అడ్డూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ జాతీయ పథకాన్ని ఆవిష్కరించి.. పోలీసుల గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు.. అనంతరం ఆయన జిల్లా ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.. ఈ ప్రసంగంలో నాలుగు గ్యారెంటీ ల గురించి మాట్లాడారు. అయితే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఇప్పటికే నాలుగు గ్యారెంటీలు విజయవంతం..
మంత్రి అడ్లూరు లక్ష్మణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీల మేరకు ఆరు గ్యారెంటీలలో భాగంగా ఇప్పటికే నాలుగు ప్రధాన పథకాలను విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్నామని ప్రకటించారు. మహిళలందరికీ మహాలక్ష్మి పథకం కింద ఉచిత బస్సు ప్రయాణంతో పాటు.. రూ. 500లకే గ్యాస్ సిలిండర్ సరఫరా.. గృహలక్ష్మి పథకం ద్వారా 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్.. రాజు ఆరోగ్యశ్రీ పరిమితి రూ.10 లక్షలకు పెంపు వంటి పథకాలను ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అమలు చేస్తూ వస్తోందని తెలిపారు.
ఈ పథకాల ద్వారా అట్టడుగు వర్గాలకు లబ్ధి చేకూరుతుందని ఆయన వివరించారు.. మిగిలిన గ్యారంటీలను కూడా త్వరలోనే అర్హులైన వారందరికీ అందజేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.. గత ప్రభుత్వాల తరహాలో కాకుండా.. ప్రజల వద్దకే పాలనను తీసుకెళ్లేందుకు ప్రజాపాలన కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టామని మంత్రి తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా అందిన దరఖాస్తులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి.. రాజకీయాలకు అతీతంగా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ పథకాలు చేరేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన చెప్పారు. లబ్ధిదారుల ఎంపికలు పూర్తి పారదర్శకత పాటిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు..
తెలంగాణ సమాజం ఆశించిన ఆకాంక్షల నెరవేర్పు కోసమే ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని.. కరీంనగర్ జిల్లాను అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రత్యేక ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతున్నామని.. తాగునీరుతో పాటు సాగునీరు, విద్యా వైద్య రంగాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నామని మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ తెలిపారు. జిల్లాలో పెండింగ్లో ఉన్న సాగునీటి ప్రాజెక్టులను త్వరితగతిన పూర్తి చేసి.. ప్రతి ఎకరాకు నీరు అందిస్తామని.. మౌలిక వసతుల కల్పనలు రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ తో పాటు ఇతర పోలీసు అధికారులు, స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు..
