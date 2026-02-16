Telangana News: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది. ఈనెల 13 న ఎన్నికల రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఓవరాక్షన్ చేసిన నేతలపై చర్యలు తీసుకునేందుకు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ రెడీ అయినట్టు తెలుస్తోంది. మున్సిపల్ పోరును సీరియస్గా తీసుకున్న హైకమాండ్.. ఎన్నికలకు ముందే రెబల్స్ అభ్యర్థులను బరిలో నిలపొద్దని పార్టీ నేతలను ఆదేశించింది. ఎవరైనా పార్టీ నిర్ణయాన్ని ధిక్కరిస్తే.. వారిపై వేటు వేస్తామని హెచ్చరించింది. అయినప్పటికీ కొందరు నేతలు పార్టీ రూల్స్ బ్రేక్ చేశారని అంటున్నారు. ఇప్పటికే కొందరు నేతలపై హైకమాండ్కు ఫిర్యాదులు సైతం అందినట్టు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా మాజీ జడ్పీచైర్మన్ సరితా తిరుపతయ్యపైన సస్పెన్షన్ వేటు వేస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. మరోవైపు జగిత్యాలలో మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి సస్పెన్షన్ వేటు పడుతుందని టాక్ వినిపిస్తోంది. అటు మహబూబ్ నగర్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, సూర్యాపేట, హుజూర్ నగర్ మున్సిపాలిటీలో మరికొందరు నేతలపై చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని ప్రచారం సాగుతోంది.
కొద్దిరోజులుగా జోగులాంబ గద్వాలలో సరితా వర్సెస్ ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి అన్నట్టుగా పంచాయితీ నడుస్తోంది. ఈ లొల్లి మున్సిపల్ ఎన్నికల సమయంలో మరింత ముదిరింది. అయితే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఎక్కువల సీట్లను ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డికే హైకమాండ్ మెజారిటీ సీట్లను కేటాయించింది. గద్వాలలో మొత్తం 37 వార్డులు ఉన్నాయి. ఇందులో ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డికి 30 టికెట్లు కేటాయిస్తే.. మాజీ జడ్పీ చైర్మన్ సరితా తిరుపతయ్యకు మాత్రం కేవం 7 సీట్లను కేటాయించారు. ఇన్నాళ్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం కష్టపడినా తమను పక్కనపెట్టేసి.. పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేకు అత్యధిక సంఖ్యలో సీట్లు కేటాయించడం ఏంటని సరితా వర్గం ప్రశ్నించడం అధికార పార్టీలో లుకలుకలను బయటపెట్టింది. చివరకు రెబల్స్ ను రెబల్స్ను బరిలో నిలిపిన సరితా.. పార్టీకి నష్టం చేశారని హైకమాండ్ భావిస్తోంది. ఇప్పటికే సరితా తీరుపై కొందరు నేతలు హైకమాండ్కు ఫిర్యాదు చేశారని తెలుస్తోంది. దాంతో ఆమె చర్యను సీరియస్గా తీసుకున్న హైకమాండ్.. సరితా తిరుపతయ్యపై చర్యలు తీసుకునేందుకు రెడీ అయినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.
మరోవైపు జగిత్యాలలోనూ ఇదే సీన్ కనిపించింది. జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్, జీవన్ రెడ్డి.. ఇద్దరికీ సీట్లను పంచిన హైకమాండ్.. సంజయ్ వర్గానికి మాత్రం ఎక్కువ సీట్లను కేటాయించింది. జగిత్యాల, రాయికల్ మున్సిపాలిటీల్లో మొత్తం 62 మంది అభ్యర్థులను ఖరారు చేశారు. ఇందులో సంజయ్ వర్గానికి 36 సీట్లు కేటాయించారు. జగిత్యాలలో 30, రాయికల్లో 6 సీట్లను ఎమ్మెల్యే వర్గానికి కేటాయించారు. అటు మాజీ ఎమ్మెల్సీ జీవన్రెడ్డి వర్గానికి 26 సీట్లు ఇచ్చారు. జగిత్యాలలో 20, రాయికల్లో 6 సీట్లకే పరిమితం చేశారు. అయితే డాక్టర్ సంజయ్ వర్గానికే సీట్లు పెంచడంపై జీవన్ రెడ్డి అనుచరులు భగ్గుమన్నారు. పార్టీలో తొలినుంచి కొనసాగుతున్న తనను పక్కనపెట్టి.. బీఆర్ఎస్ నుంచి వచ్చిన సంజయ్కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ఏంటని ప్రశ్నించారు. అప్పటికే రెబల్స్ను బరిలో నిలిపిన జీవన్ రెడ్డి.. వారిని పోటీలో నిలిపి.. పార్టీ అభ్యర్ధికి నష్టం చేశారని హైకమాండ్ భావిస్తోంది. అందుకే జీవన్ రెడ్డిపైన చర్యలు తీసుకునేందుకు రంగం సిద్దం చేసినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే కాంగ్రెస్ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తే.. బీఆర్ఎస్ చేరేందుకు జీవన్ రెడ్డి కూడా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నట్టు టాక్ వినిపిస్తోంది.
ఇదిలా ఉంటే.. కామారెడ్డి జిల్లాలోని ఆర్మూరు మున్సిపల్ బరిలో రెబల్స్ గా పోటీలో ఉన్న నలుగురు సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులపైన చర్యలు ఉంటాయని గాంధీ భవన్ వర్గాల్లో జరుగుతున్న చర్చ. అలాగే కరీంనగర్ నగర్ జిల్లా రాయికల్ మున్సిపాలిటీలో రెబల్స్ గా పోటీ చేస్తున్న యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు నాగరాజు మరియు మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలు టి. మమతపై చర్యలు తీసుకుంటారని టాక్ వినిపిస్తోంది. మరోవైపు కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, మహబూబ్నగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, సంగారెడ్డి మరియు సదాశివపేట మున్సిపాలిటీలలో రెబెల్స్ పైన చర్యలు తీసుకుంటారని ప్రచారం సాగుతోంది. అటు సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్నగర్ మున్సిపాలిటీలో పార్టీ అభ్యర్థులకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసినందుకు మరికొందరు నేతలపైన సస్పెన్షన్ వేటు పడుతుందని ప్రచారం సాగుతోంది.
మొత్తంమీద గద్వాల కాంగ్రెస్ నేత సరిత తిరుపతయ్య, జీవన్ రెడ్డి విషయంలో హైకమాండ్ పెద్దలు సీరియస్గా ఉన్నారని తెలుస్తోంది. వీరిద్దరూ బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్లో చేరిన ఎమ్మెల్యేల నియోజకవర్గాల్లో కీలక నేతలుగా ఉన్నారు. దాంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ వీరిపై సస్పెన్షన్ వేటు వేస్తే మాత్రం గులాబీ పార్టీ కండువా కప్పుకునే అవకాశం ఉందని ప్రచారం సాగుతోంది. ఇప్పటికే మాజీమంత్రి జీవన్ రెడ్డి.. బీఆర్ఎస్ నేతలకు టచ్ లోకి వెళ్లారని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఒకవేళ ఆయనపై సస్పెన్షన్ వేటు పడగానే.. కారు ఎక్కేందుకు రెడీగా ఉన్నారట. ఏదీఏమైనా పార్టీ ఆదేశాలను దిక్కరించే నేతలపై చర్యలు తీసుకుంటే.. మిగతా నేతలు కూడా దారికి వస్తారని హస్తం పెద్దలు అంచనా వేస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.