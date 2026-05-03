Telangana: దేవదాయ శాఖలో భారీగా ఈవో పోస్టులు.. 190 ఉద్యోగాల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్!

Telangana Endowment Department Recruitment: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న దేవాలయాలను అభివృద్ధి పరిచేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. 190 ఈవో (EO)  ఖాళీలను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అయితే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకున్న..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : May 3, 2026, 12:10 PM IST

Telangana Endowment Department Recruitment Telugu News: రాష్ట్రంలోని దేవాలయాల నిర్వహణను మరింత పతిష్టం చేసే దిశగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అద్భుతమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. దేవాదాయ శాఖలోని సుదీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న 190 కార్య నిర్వహణ అధికారుల పోస్టులను  భర్తీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం పచ్చ జెండా ఊపింది. ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అయితే, ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాకు ఎన్ని ఈవో (EO) పోస్టులు ఉన్నాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎలా వీరి నియామకాలను చేపట్టబోతోంది? దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ గ్రేడ్లలో ఖాళీగా ఉన్న ఈవో పోస్టులను ప్రత్యక్ష నియామక పద్ధతిలో భర్తీ చేయబోతున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఆలయాల్లో పాలన సౌలభ్యంతో పాటు ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, భక్తులకు మెరుగైన సేవలందించే లక్ష్యంగా ఈ పోస్టుల మంజూరు జరిగినట్లు అధికారిక వర్గాలు వెల్లడించాయి. అంతేకాకుండా పూర్తిగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న గుడిలను అభివృద్ధి చేసే లక్ష్యంతోనే మరిన్ని పోస్టులను కూడా భర్తీ చేసే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ నియామకాల్లో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాకు ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యత లభించింది. జిల్లాకు మొత్తం 2 గ్రేడ్ వన్ EO పోస్టులను ప్రభుత్వం కేటాయించింది. ఇందులో ఒకటి కరీంనగర్ పట్టణానికి.. మరొకటి సిరిసిల్ల ప్రాంతానికి కేటాయించినట్లు అధికారులు నోటిఫికేషన్లు క్లుప్తంగా పేర్కొన్నారు. జిల్లాలోని ప్రధాన దేవాలయాల పరిపాలన లో ఈ నియామకాలు కీలక మార్పులు తీసుకురానన్నాయి.. ఆలయ అభివృద్ధికి ఇవి తోడ్పడతాయని స్థానికులతో పాటు ఇతర అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై అధికారులతో పాటు నిరుద్యోగ యువత హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చాలాకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న EO పోస్టుల నోటిఫికేషన్ కోసం వేచి చూస్తున్న అభ్యర్థులకు ఇది శుభవార్త అని చెప్పవచ్చు. సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత పోస్టులు మంజూరు కావడంతో.. అభ్యర్థులు ఇప్పటినుంచి పోటీ పరీక్షల తయారీలో నివంతం అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేపడుతున్న ఈ భారీ నియామకాల వల్ల దేవాదాయ శాఖలో పరిపాలనపరమైన ఇబ్బందులు తొలగిపోయి.. వ్యవస్థ మరింత పారదర్శకంగా మారుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తమవుతోంది.. అతి త్వరలోనే సిలబస్‌తో పాటు వయోపరిమితి, దరఖాస్తు విధానం వంటి వివరాలతో కూడిన పూర్తి స్థాయి అధికారిక నోటిఫికేషన్ వెలువరించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

