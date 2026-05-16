/Kaleshwaram: కాళేశ్వరంలో కాకతీయుల శిల్పకళా వైభవం.. రూ.1.20 కోట్లతో అత్యాధునిక మ్యూజియం!

Kaleshwaram Museum Latest Telugu News: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం, త్రిలింగ క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న కాలేశ్వరంలో కాకతీయుల కాలం నాటి అరుదైన పురాతన విగ్రహాలతో పాటు అద్భుతమైన శిల్ప సంపదను భద్రపరిచేందుకు దేవాదాయ శాఖ శ్రీకారం చుట్టింది.. ఇందులో భాగంగా ఒకటి పాయింట్ 20 కోట్ల భారీ వ్యాయామంతో ఒక ప్రతిష్టాత్మక మ్యూజియం నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేసింది. కాలేశ్వర ముక్తేశ్వర స్వామి ఆలయ పరిసర ప్రాంతాల్లో లభించిన, శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన చారిత్రక కళాఖండాలను భక్తులతో పాటు పర్యాటకులు ఒకే చోట వీక్షించేలా ఈ అత్యాధునిక మ్యూజియంలో తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
కాలేశ్వర పరిసర ప్రాంతాల్లో గతంలో జరిగిన తవ్వకాలతో పాటు ఆలయ పునర్నిర్మాణ సమయాల్లో కాకతీయ శిల్పాకళా వైభవానికి ప్రతీకంగా భావించే అనేక విగ్రహాలు వెలుగు చూసిన సంగతి తెలిసిందే.. కాలగర్భంలో కలిసిపోకుండా వీటిని సంరక్షించాలనే సంకల్పంతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మ్యూజియంలో విగ్రహాలను ప్రదర్శించడమే కాకుండా.. వాటి చరిత్రక నేపథ్యంతో పాటు కాలం, ప్రాముఖ్యతను వివరించే డిజిటల్ బోర్డులను కూడా ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది కేవలం ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగానే కాకుండా పరిశోధనలకు, విద్యార్థులకు ఒక అద్భుతమైన జ్ఞాన వేదికగా మారుతుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు..
త్వరలో అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభం కాబోతున్న సరస్వతీ నది పుష్కరాల నాటికి ఈ మ్యూజియం నిర్మాణం పనులు పూర్తిచేసి భక్తులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని దేవాదాయ శాఖ లక్ష్యం పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. పుష్కరాల సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాదిమంది భక్తులు కాళేశ్వర క్షేత్రానికి తరలివచ్చే అవకాశం ఉండడంతో.. వారందరికీ తెలంగాణ ప్రాచీన సాంస్కృతితో పాటు కాకతీయుల కళా నైపుణ్యాన్ని పరిచయం చేసేందుకు ఏర్పాట్లను ముమ్మరం చేస్తున్నట్లు సమాచారం..
ప్రస్తుతం సివిల్ పనులు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి.. ఇంటీరియల్ తో పాటు లైటింగ్ వ్యవస్థ, విగ్రహాల అమరిక కోసం ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం పర్యావేక్షిస్తోంది. కాలేశ్వరం వచ్చి భక్తులకు ముక్తేశ్వరుని దర్శనంతో పాటు మన పూర్వీకుల శిల్పకళా నైపుణ్యాన్ని చూపించాలన్నదే మా లక్ష్యం అని అధికారులు తెలుపుతున్నారు. పుష్కర ఘాట్లకు సమీపంలోనే ఈ మ్యూజియం నిర్మిస్తున్నామని.. పనులను నిరంతరం పర్యావేక్షిస్తూ గడువులోగా పూర్తి చేస్తామని అధికారులు హామీ ఇచ్చారు.. ఈ మ్యూజియం అందుబాటులోకి వస్తే కాలేశ్వరం ఆధ్యాత్మిక, పర్యాటక రంగంలో మరో మైలురాయిగా నిలవడం ఖాయమని తెలంగాణ ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
- https://apple.co/3loQYe ఆపిల్ లింక్..