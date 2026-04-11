Aadi Srinivas: కేసీఆర్ విషకౌగిలిలోకి జీవన్ రెడ్డి.. ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Telangana Govt Whip Aadi Srinivas slams on Jeevan reddy comments: తెలంగాణ రాజకీయాలు సమ్మర్ లో మరింత హీట్ ను పెంచుతున్నాయి. జగిత్యాల జీవన్ రెడ్డి ఇటీవల మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ కు వెళ్లి ఆయనతో భేటీ అయ్యారు. బీఆర్ఎస్ నేతలతో పాటు , గులాబీ దళపతితో పలు అంశాలపై మాట్లాడారు. కేసీఆర్ ను కలిసి జీవన్ రెడ్డి భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. ఆ దేవుడు తనను మీతో కలిసి పనిచేయాలని ఇక్కడకు పంపాడని అన్నారు. కేసీఆర్ తో కలసి గతంలో ఉన్న అనుబంధంను గుర్తు చేసుకున్నారు. భేటీ తర్వాత మీడియా సమావేశంలో జీవన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పై నిప్పులు చెరిగారు.
అదే విధంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పీసీసీని ప్రభావితం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఇచ్చిన హమీలను నెరవెర్చడంతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విఫలమైందని అన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి పాలనతో తిరోగమనం కొనసాగుతుందని అన్నారు. ప్రజలు రేవంత్ పోవాలి.. కేసీఆర్ రావాలని కోరుకుంటున్నారని జీవన్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే ఈ వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దుమారం రాజుకుంది.
దీనిపై ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే ఆది శ్రీనివాస్ రియాక్ట్ అయ్యారు. జీవన్ రెడ్డిపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. కేసీఆర్ విషకౌగిలిలోకి జీవన్ రెడ్డి వెళ్లారని అన్నారు. కాంగ్రెస్ లో నాలుగు దశాబ్దాల పాటు అండగా నిలిచిన కాంగ్రెస్ ను కాదని బీఆర్ఎస్ లోకి జీవన్ రెడ్డి వెళ్లడంపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు.
పదేళ్ల పాటు బీఆర్ఎస్ ను విమర్శించి ఏ మోహం పెట్టుకుని ఆ పార్టీలోకి వెళ్లి జాయిన్ అవుతున్నారని జీవన్ రెడ్డిని ఏకీపారేశారు. రేవంత్ పోవాలి.. కేసీఆర్ రావాలని ప్రజలు కోరుకొవడంలేదని అన్నారు. అవినీతి పరులతో కలిసి పనిచేయాలని ఏ దేవుడు పంపడని జీవన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలకు ఆదిశ్రీనివాస్ కౌంటర్ లు వేశారు.
