Telangana Heat Waves: ఉదయం నుంచే మాడు పగలగొడుతున్న సూరీడు.. పట్టపగలే చుక్కలు..

Weather Heat Waves in Telangana: తెలంగాణలో రికార్డు స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. దాదాపు అన్ని జిల్లాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. తీవ్ర వడగాలు, ఉక్కపోతతో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. రానున్న వారం రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరుగుతాయని అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణశాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అత్యవసరం అయితే తప్ప ఇళ్ల నుంచి ఎవరూ బయటకు రావొద్దని సూచిస్తున్నారు.
ఇక వడదెబ్బ కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నిజామాబాద్లో రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా 43.2 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఉదయం నుంచే రోడ్లు నిర్మానుష్యంగా మారుతున్నాయి. ఏదైనా అత్యవసరం అయితే తప్ప ప్రజలు రోడ్లపైకి రావడం లేదు. ఇక నగరాలు, పట్టణాల్లో ఉదయం 10 తర్వాత ఎండల్లో ట్రాఫిక్ కారణంగా ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. ఏదైనా ఫై ఓవర్ కింద ఉన్న నీడ నుంచి టూ వీలర్ వాళ్లు ఎక్కువ ప్రయాణం చేయడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు.
ఉమ్మడి కరీంనగర్, వరంగల్, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, జిల్లాల్లో ఎండల తీవ్రత మరింత తీవ్రంగా ఉంది. ఇక ఖమ్మం, రామగుండం, కాగజ్ నగర్, బెల్లంపల్లి వంటి కోల్ మైన్ ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఇప్పటికే గరిష్ఠానికి చేరకున్నాయి. అక్కడ ఉదయం 7 గంటల నుంచే సూరీడు నడినెత్తికి వచ్చేస్తున్నాడు. మధ్యాహ్నం బయట అడుగుపెడితే నిప్పుల కొలిమే అని చెప్పాలి. మొత్తంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చాలా జిల్లాల్లో సాధారణం కంటే 3 నుంచి 5 డిగ్రీల ఎక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. ప్రజలు బయటకు వెళ్లేటపుడు గొడుగు తీసుకెళ్లమని సూచిస్తున్నారు. ఇక బయటకు వెళ్లే వాళ్లు నీళ్లు, మజ్జిగ, రాగి జావా వంటివి తీసుకుంటే మంచిదని చెబుతున్నారు.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
