Heat Waves: నిప్పుల కొలిమిలా రాష్ట్రం.. నాలుగు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..

Heat Waves in Telangana : ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశ వ్యాప్తంగా భానుడు తన ప్రచండ ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. మే నెల రాకముందే ఏప్రిల్ లేనే ఎండలతో ప్రజలను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నాడు. అటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎండలు గతంలో ఎన్నడు లేనట్టుగా మండిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నాలుగు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 28, 2026, 08:22 AM IST

Telangana Weather update: మండే సూర్యడు .. అవును ఈ సోమవారం సూర్యుడు మండిపోయేలా నిప్పులు కక్కాడు. ఓ రకంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం అగ్నిగుండంగా మారిపోయింది. అంతేకాదు ఎండలకు పలు జిల్లాలు అల్లాడిపోయాయి. కొన్ని జిల్లాల్లో గత పదేళ్ల రికార్డులను బద్దలు కొడుతూ సరికొత్త చరిత్రకు శ్రీకారం చుడుతున్నాయి ఉష్ణోగ్రతలు. ఇక రాష్ట్రంలో నిజామాబాద్ లో అత్యధికంగా 46 డిగ్రీల గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత నమోదు అయింది. 2016 ఏప్రిల్ 22న నమోదైన అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత 45.1 డిగ్రీలను అధిగమించి సరికొత్త బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసింది.

 తెలంగాణలోని మరో పది జిల్లాల్లోను ఉష్ణోగ్రతలు గత రికార్డులను పాతర వేస్తున్నాయి. గత కొన్నేళ్లలో ఏప్రిల్ ఈ రేంజ్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కాలేదని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్న మాట. 2016 ఏప్రిల్ 28,29,30 తేదిల్లో 45.3 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో రామగుండంలో 45.1 డిగ్రీల అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదు అయింది. దాదాపు తెలంగాణలో 12 జిల్లాల్లో 45 డిగ్రీల నుంచి 46 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావడంతో వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది.  

రానున్న మే నెలలో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత ఎక్కువగా నమోదు కానున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ రోజు మంగళవారం నిర్మల, కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, నిజామాబాద్ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యే అవకాశాలుండటంతో రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. పలు జిల్లాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. రాబోయే నాలుగు రోజులు ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. పలు చోట్ల అత్యధిక వేడి కారణంగా వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Telangana Heat WavesTelangana Weather UpdateWeather AlertSummerWeather updates

