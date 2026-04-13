Telangana Heat Waves: నిప్పుల కొలిమిలా తెలంగాణ.. 7 రోజులు ఇంతే..

Heat Waves Effect: తెలంగాణ సహా దేశ వ్యాప్తంగా భానుడు భగ్గు మంటున్నాడు. ఉదయం నుంచే నిప్పులు కురిపిస్తున్నాడు. అత్యవసరమై కాలు బయటపెట్టాలంటే భయపడే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఉదయం 8 నుంచే సూర్యుడు సుర్రు మనిపిస్తున్నాడు. ఇక ఉదయం 10 తర్వాత గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రోడ్లు నిర్మానుష్యంగా మారుతున్నాయి. తీవ్ర ఎండలతో పాటు భరించలేని ఉక్కపోతతో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. మరోవైపు అనధికార కరెంట్ కోతలతో ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు.
వేసవి కాలం గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకోవడంతో రానున్న వారం రోజుల పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా టార్చర్ హీట్వేవ్ కొనసాగుతుందని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3 నుంచి 5 డిగ్రీలు అదనంగా నమోదవుతుండగా.. రానున్న వారం రోజులు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా గరిష్ఠ స్థాయికి ఉష్ణోగ్రతలు చేరుకుంటాయని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది.
ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ, సరిహద్దు జిల్లాలైన ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల, కరీంనగర్, భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందంటోంది. అటు హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
