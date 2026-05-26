Telangana Liquor Price Hike News: రాష్ట్రంలోని జూన్ రెండవ తేదీ తర్వాత మద్యం ధరలు పెరుగుతున్నాయని ప్రచారం జోరుగా సాగుతూ ఉండడంతో.. మద్యం ప్రియులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు.. ఇప్పటికే నిత్యవసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదలతో సతమతమవుతున్న తాము.. ఇప్పుడు లిక్కర్ రేట్లు కూడా పెంచితే భరించే స్థితిలో లేమంటూ వాపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని ఓ ఆసక్తికరమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది.. మద్యం ధరలను పెంచవద్దంటూ.. స్థానిక మద్యం ప్రియులు ఏకంగా జిల్లా కలెక్టర్ గరిమా అగర్వాల్కు ఓ బహిరంగ లేఖ రాయడం ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
కలెక్టర్కు పంపిన లేఖలు మద్యం ప్రియులు తమ అభ్యర్థనను వినూత్నంగా.. ఎంతో ఆవేదనతో కూడిన స్వరంతో వ్యక్తపరచినట్లు తెలుస్తోంది.. పరుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్ తో పాటు కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలతో పోలిస్తే ఇప్పటికే తెలంగాణలో మద్యం ధరలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని.. మధ్యతరగతి.. శ్రామిక వర్గాల ప్రజలు తమ రోజంతా పడ్డ కష్టాన్ని మర్చిపోవడానికి, కాస్త ఉపశమనం కోసం మద్యంపై ఆధారపడుతూ ఉంటారని.. అలాంటిది మళ్లీ ధరలను పెంచితే ఆ అదనపు భారాన్ని మేము మోయలేమని.. లేఖలో పేర్కొన్నారు..
ధరల పెంపు ప్రతిపాదనను ఉపసంహరించుకునేలా ప్రభుత్వం పై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని వారు కలెక్టర్ ను కోరారు.. ప్రస్తుతం ఉన్న ధరలనే.. యధాతధంగా కొనసాగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి కూడా చేసినట్లు తెలుస్తోంది. కాక కలెక్టరేట్ కార్యాలయానికి అందిన ఈ వినూత్న లేక కు సంబంధించిన స్క్రీన్షాట్లు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కూడా దీనిపై రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.. మద్యం ప్రియులు కూడా తమ హక్కుల కోసం ఈ స్థాయిలో స్పందించడం విచిత్రంగా ఉన్న.. వారి బాధలోనూ నిజం ఉందని కొంతమంది కామెంట్లు పెడుతూ వస్తున్నారు..
మరోవైపు ప్రతి ఏట జూన్ నెలలో బడ్జెట్ అంచనాలతో పాటు ప్రభుత్వ ఆదాయ వనరుల సమీక్ష నేపథ్యంలో మద్యం ధరల పెంపుపై ప్రచారం జరగడం సర్వసాధారణమే అయినప్పటికీ.. ఈసారి క్షేత్రస్థాయి నుంచి వచ్చిన ఈ లేక పై అటు జిల్లా యంత్రాంగం.. ఇటు రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ శాఖ ఎలా స్పందిస్తుందో వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. గతంలో కూడా ఇలా చాలామంది మందుబాబులు కలెక్టర్లతో పాటు ఇతర అధికారులకు కూడా లేఖలు రాసిన సంగతి తెలిసిందే.. కానీ ఈ లేక వాటన్నిటికంటే చాలా భిన్నంగా ఉందని సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.