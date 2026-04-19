  • MPTC ZPTC Polls: కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి ఎన్నికల కసరత్తు ప్రారంభం.. రంగంలోకి యంత్రాంగం..

MPTC ZPTC Polls: కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి ఎన్నికల కసరత్తు ప్రారంభం.. రంగంలోకి యంత్రాంగం..

Mptc Zptc Polls Telangana: తెలంగాణలో అతి త్వరలోనే ఓట్ల పండగ ప్రారంభం కాబోతోంది.  రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం MPTCతో పాటు ZTPC ఎన్నికలకు సంబంధించిన నగారా మోగించబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే కొన్ని జిల్లాల్లో ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించిన కసరత్తులను కూడా ప్రారంభించింది..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 19, 2026, 02:19 PM IST

MPTC ZPTC Polls: కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి ఎన్నికల కసరత్తు ప్రారంభం.. రంగంలోకి యంత్రాంగం..

Mptc Zptc Polls Telangana News: రాష్ట్రంలో సర్పంచ్‌తో పాటు మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగియడంతో ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ద్వితీయతో పాటు తృతీయ శ్రేణి స్థానిక సంస్థలపై దృష్టి సాధించింది. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎంపీటీసీతో పాటు జడ్పిటిసి ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించిన కసరత్తు వేగవంతం చేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీంతో ఇప్పటికే అక్కడ ఎన్నికల హడావిడి ప్రారంభమైనట్లు తెలుస్తోంది. 

ఎన్నికల నిర్వహణలో అత్యంత కీలకమైన ఓటర్ల జాబితా తయారీపై అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు.  2026 ఫిబ్రవరి 5 నాటి గణాంకాల ప్రాతిపదికగా తీసుకుని.. మండలాల వారీగా ఓటర్ల జాబితాను రూపొందించాలని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆదేశించింది. ఈ జాబితాను పంచాయితీ వార్డు రూల్స్ తో మ్యాపింగ్ చేసే ప్రక్రియ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. ఒకవేళ ఓటర్ల జాబితాలో ఏమైనా వ్యత్యాసాలు లేదా అభ్యంతరాలు ఉంటే ఈ నెల 23వ తేదీ లోపు నివేదికను సమర్పించాలని కలెక్టర్లను ఎన్నికల సంఘం సూచించింది..

ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా పరిధిలో ఎన్నికలు జరగనున్న స్థానాల వివరాలు ఇప్పటికే అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇక్కడ మొత్తం 60 జెడ్పిటిసి స్థానాలకు, 646 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికలు నిర్వహించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇప్పటికే ఈ స్థానాల్లో ఓటర్ల జాబితాలకు సంబంధించిన వివరాలను కూడా కోరినట్లు సమాచారం. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ షెడ్యూల్ విడుదల చేసే లోపే క్షేత్రస్థాయిలో ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయాలని జిల్లా యంత్రాంగం భావిస్తుందని.. అందులో భాగంగానే ఈ పనులన్నీ పూర్తి చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది..

పోలింగ్ కేంద్రాల గుర్తింపుతో పాటు బ్యాలెట్ బాక్స్ లభ్యత, సిబ్బంది కేటాయింపు వంటి అంశాలపై ఇప్పటికే ప్రాథమిక సమీక్షలు ముగిసాయట.. ఓటర్ల జాబితా మ్యాపింగ్ ప్రక్రియలో ఎలాంటి తప్పులు దొర్లకుండా గ్రామపంచాయతీ కార్యదర్శులతో పాటు MRO సమన్వయంతో పని చేయాలని ఉన్నతాధికారులు పలుసార్లు ఆదేశించినట్లు సమాచారం. వార్డుల విభజనతో పాటు ఓటర్ల జాబితాపై అభ్యంతరాలు ఉన్నవారు నిర్నిత గడువులోగా సంబంధిత అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కోరింది..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

