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కొండగట్టు అంజన్న గిరి ప్రదక్షిణలో తెలంగాణ మంత్రుల బృందం..

Giri Pradakshina Kondagattu: కొండగట్టు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి గిరి ప్రదక్షిణలో తెలంగాణ మంత్రుల బృందం పాల్గొంది. ఇందులో భాగంగా తెలంగాణ ప్రజలు సుభిక్షంగా జీవించాలని హనుమంతుడిని వేడుకున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 29, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:50 PM IST
కొండగట్టు అంజన్న గిరి ప్రదక్షిణలో తెలంగాణ మంత్రుల బృందం..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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