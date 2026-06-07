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Pensions: విద్యుత్ పెన్షనర్ల గోస.. 8 రోజులుగా నిలిచిన పింఛన్లు.. ఆ IAS అధికారిపైనే అనుమానాలు!

Telangana Electricity Employees Pension Delay: విద్యుత్ శాఖలో పనిచేసిన పూర్వ ఎంప్లాయిస్‌కి ఈనెల పెన్షన్ ఆగిపోవడంతో వృద్ధాప్యంలో ఉన్నవారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 8 రోజులుగా రాకపోవడంతో చాలామంది ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో పడినట్లు సమాచారం. ఇలాగే కొనసాగితే త్వరలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ధర్నా చేస్తామని పెన్షనర్లకు సంబంధించిన సంఘం సభ్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 07, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:15 PM IST
Pensions: విద్యుత్ పెన్షనర్ల గోస.. 8 రోజులుగా నిలిచిన పింఛన్లు.. ఆ IAS అధికారిపైనే అనుమానాలు!
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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