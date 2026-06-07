/Pensions: విద్యుత్ పెన్షనర్ల గోస.. 8 రోజులుగా నిలిచిన పింఛన్లు.. ఆ IAS అధికారిపైనే అనుమానాలు!

Telangana Power Sector Pensioners: రాష్ట్రంలోని విద్యు శాఖ రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల పరిస్థితి ప్రస్తుతం అగమ్య గోచరంగా మారింది. గత 8 రోజులుగా పెన్షన్లు జమ కాకపోవడంతో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు 2100 మంది విద్యుత్ పెన్షనర్లు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. వృద్ధాప్యంలో మందుల ఖర్చులతో పాటు నిత్యజీవిత అవసరాలకు డబ్బులు లేక కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. కేవలం ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోనే కాకుండా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 150 కోట్లకు పైగా పెన్షన్ నిధులు నిలిచిపోవడంతో పెన్షనర్లలో తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం అవుతుంది.
సాధారణంగా ప్రతినెల ఒకటో తేదీ లేదా అంతకంటే ముందే వచ్చే పెన్షన్.. ఈసారి 8 రోజులు గడుస్తున్నప్పటికీ రాకపోవడం వెనక పెద్ద రాజకీయంతో పాటు పరిపాలనపరమైన వ్యూహం ఉందనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన రైతు డిస్కమ్ అంశంపై విద్యుత్ పెన్షనర్లు తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేశారు... ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని తప్పుపడుతూ వారు తమ అభిప్రాయాలను బహిరంగంగా పంచుకున్నారు. ఆ నిరసనల పరిణామాల తర్వాతే సరిగ్గా ఈ నెల పెన్షన్ల నిలిపివేత జరగడం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది..
ఉన్నతాధికారి టార్గెట్ చేశారా?
ఈ పెన్షన్ల జాప్యం వెనక విద్యుత్ శాఖలో కీలక చక్రం తిప్పుతున్న ఒక ఉన్నత స్థాయి ఐఏఎస్ అధికారి పాత్ర ఉందని గుసగుసలు కూడా విద్యుత్ వర్గాల్లో బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. రైతు డిస్కం ప్రతిపాదనను వ్యతిరేకించినందుకు కక్ష సాధింపు చర్యగా.. సదరు ఐఏఎస్ అధికారి కావాలనే ఫైళ్లను తొక్కిపెట్టి నిధుల విడుదల కాకుండా అడ్డుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోందని.. సీనియర్ పెన్షనర్లకు సంబంధించిన కొంతమంది నాయకులు ఆరోపిస్తూ వస్తున్నారు.
ఆందోళన బాటలో...
జీవితాంతం సంస్థ కోసం రక్తం చెమట కార్చి పనిచేసిన తమను.. వృద్ధాప్యంలో కూడా ఇలా ఇబ్బందులకు గురి చేయడం దుర్మార్గమని పెన్షనర్లు మండిపడుతున్నారు. ఉన్నతాధికారుల అంతర్గత పట్టింపులతో పాటు రాజకీయాల కారణాలతో తమ పొట్ట పొట్ట వద్దని వేడుకుంటున్నారు.. ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి నిలిచిపోయిన నూట ఎనభై కోట్ల పెన్షన్ నిధుల విడుదలను చేయాలని.. లేనిపక్షంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలతో పాటు ఆందోళన కార్యక్రమాలకు దిగుతామని పెన్షనర్లకు సంబంధించిన సంఘాలు హెచ్చరిస్తూ వస్తున్నాయి..
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