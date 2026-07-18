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QR రేషన్‌కు ఇంకాస్త వేచి చూడాలి.. ఎందుకంటే?

QR Code Smart Ration Cards: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన క్యూఆర్ కోడ్ (QR Code) స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీకి ఇంకా సమయం పట్టేలా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కార్డుల ప్రింటింగ్‌ పూర్తయినప్పటికీ.. క్షేత్రస్థాయిలో సాంకేతిక మార్పులు, ఈ-పాస్ (e-PoS) యంత్రాల సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్, డీలర్ల శిక్షణ వంటి ప్రక్రియలు ఇంకా పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 18, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:16 PM IST
QR రేషన్‌కు ఇంకాస్త వేచి చూడాలి.. ఎందుకంటే?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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