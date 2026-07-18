QR Code Smart Ration Cards: తెలంగాణ ప్రభుత్వం రేషన్ పంపిణీ వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పుల కోసం ప్రతిష్టాత్మకంగా క్యూఆర్ కోడ్ (QR Code) స్మార్ట్ కార్డులను సిద్ధం చేసినప్పటికీ.. లబ్ధిదారులకు ఈ కొత్త సేవలు అందడానికి మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడక తప్పేలా లేదని సమాచారం.. ప్రభుత్వం కార్డుల ముద్రణ ప్రక్రియను పూర్తి చేసినా.. క్షేత్రస్థాయిలో వాటి ద్వారా రేషన్ పంపిణీని తక్షణమే ప్రారంభించే పరిస్థితి కనిపించడం లేదని తెలుస్తోంది. సాంకేతిక మార్పులతో పాటు డీలర్ల శిక్షణ వంటి కీలక ప్రక్రియలు ఇంకా పెండింగ్లో ఉండటమే.. ఇందుకు ప్రధాన కారణమని సమాచారం..
క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత రేషన్ పంపిణీ సాఫీగా సాగాలంటే.. ప్రస్తుతం రేషన్ దుకాణాల్లో ఉన్న ఈ-పాస్ (e-PoS) యంత్రాలను పూర్తిగా అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంది. కొత్త సాఫ్ట్వేర్ను ఇన్స్టాల్ చేయడంతో పాటు.. ఈ యంత్రాలను ఎలా ఆపరేట్ చేయాలనే అంశంపై రేషన్ డీలర్లకు పూర్తిస్థాయిలో శిక్షణ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది..
మరోవైపు.. ప్రస్తుతం వాడుకలో ఉన్న ఈ-పాస్ మెషిన్ల నిర్వాహక టెండర్ గడువు ఈ ఏడాది డిసెంబర్తో ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త టెండర్లు పిలుస్తారా? లేదా పాత యంత్రాలనే అప్గ్రేడ్ చేస్తారా? అనే సందిగ్ధత నెలకుంది. ఈ సాంకేతిక, పరిపాలనాపరమైన ప్రక్రియలన్నీ పూర్తి కావడానికి మరికొన్ని నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో..
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా రేషన్ లబ్ధిదారుల సంఖ్య భారీగా ఉంటుందని మనందరికీ తెలుసు. గణాంకాల ప్రకారం.. జిల్లాలో మొత్తం 11,10,655 రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా 32,62,857 మంది లబ్ధిదారులు ప్రతి నెల ప్రభుత్వ సాయాన్ని పొందుతున్నారు. వీరి కోసం నెలకు సుమారు 19,875 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యాన్ని ప్రభుత్వం పంపిణీ చేస్తోంది. ఇంత భారీ సంఖ్యలో ఉన్న లబ్ధిదారులకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా కొత్త విధానాన్ని అమల్లోకి తేవడం అధికారులకు పెద్ద సవాలుగా మారింది.
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