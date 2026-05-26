/RTC Driver On Paddy Row: మరీ ఇంత అన్యాయమా.?.. వడ్లు కొనమన్నందుకు ఆర్టీసీ డ్రైవర్ పై వేటు.. అధికారులు ఏంచెప్పారంటే..?..

Telangana rtc removed jagtial depo driver Ashok over paddy procurement row: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ధాన్యం కొనుగోళ్లపై రచ్చరాజుకుంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై అన్ని పార్టీలు విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్నాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం ఇప్పటికే కలెక్టర్లకు ధాన్యం కొనుగోలుపై స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కేసులు కూడా పెడ్తామని హెచ్చరించాయి. కానీ గ్రౌండ్ లెవల్ లో సమస్యలు మరో విధంగా ఉన్నాయి. ఇది కాస్త రాజకీయంగా తీవ్ర రచ్చగా మారింది. ఒకవైపు ఎండలు, మరొవైపు ధాన్యం కొనుగొళ్లలో జాప్యం, సంచుల కొరత, సేకరించిన ధాన్యంలను నిల్వచేసేందుకు గిడ్డంగుల కొరత కూడా ఉండటంతో అధికారులు సైతం తలలు పట్టుకుంటున్నారు.
ఇది చాలదన్నట్లు అకాల వర్షాలు సైతం రైతన్నలు, అధికారుల మీద పగ పట్టింద అన్నట్లు చుక్కలు చూపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరిగాయి. కేవలం కొన్ని నెలరోజుల్లోనే నాలుగుపర్యాయాలు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెంపుదలతో కేంద్రంపై అన్ని పార్టీలు సీరియస్ అయ్యాయి. నిన్న తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ శ్రేణులు నిరసనలకు దిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో జగిత్యాలలో మంత్రి అడ్లురి లక్ష్మణ్ తో పాటు కాంగ్రెస్ నేతలు, కార్యకర్తలు బస్టాండ్ సమీపంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపుపై నిరసనలు చేస్తున్నారు.
ఇంతలో జగిత్యాల డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ డ్రైవర్ బస్సును డ్రైవింగ్ చేస్తు నిరసనలు చేస్తున్న వారిని చూస్తు ముందు ధాన్యంకొనాలని మాట్లాడారు. ఇది జెట్ స్పీడ్ లో వైరల్గా మారింది. దీనిపై కాంగ్రెస్ శ్రేణులు సైతం సీరియస్ అయ్యారు. ఇక తాజాగా.. జగిత్యాల ఆర్టీసీ డ్రైవర్ ఊహించని షాక్ ఎదురైంది. జాబ్ నుంచి తొలగిస్తున్నట్లు డిపో మెనెజర్ లెటర్ ఇచ్చాడు. దీంతో డ్రైవర్ అశోక్ ఈ పరిణామంలో తీవ్రమనస్తాపంకు గురయ్యాడు.
ఆర్టీసీ డ్రైవర్ అశోక్ ఏమన్నాడంటే..
ఆర్టీసీ డ్రైవర్ అశోక్ మాట్లాడుతూ.. తనకు ఏ పార్టీతో సంబంధంలేదని స్పష్టం చేశాడు. తనకు తెలిసిన వారు నిరసనలు చేస్తున్నారని వారితో మాత్రమే ముందు ధాన్యం కొనాలని చెప్పినట్లు క్లారిటీ ఇచ్చాడు. రైతన్నల కష్టం వర్షంనీటి పాలు అవుతుందని మాత్రమే చెప్పానని అన్నారు. ఆర్టీసీ అధికారులు ఇక నుంచి డ్యూటీకి రావద్దని చెప్పారని, రిమూవల్ లెటర్ ఇచ్చారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. తనను, తనకుటుంబానికి అన్యాయం చేయోద్దని డ్రైవర్ అశోక్ వేడుకున్నాడు.
దీనిపై ఆర్టీసీ అధికారులు పెద్ద మనసుతో పునారాలోచించాలని కోరాడు. ఈ ఘటనపై బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు తీవ్రంగా స్పందించారు. వెంటనే ఆర్టీసీ డ్రైవర్ అశోక్ ను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకొకుంటే ఆర్ఎం ఆఫీసును ముట్టడిస్తామంటూ మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ హెచ్చరించారు.
ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ఏంచెప్పిందంటే..?
మరోవైపు ఆర్టీసీ అధికారులు మాత్రం..డ్రైవర్ అశోక్ విధి నిర్వహణలో ఉండగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను కించపరుస్తూ మాట్లాడాడని జగిత్యాల మండల కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ లక్ష్మణ్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు చర్యలు తీసుకున్న ఆర్టీసీ యాజమాన్యం క్లారిటీ ఇచ్చింది.
